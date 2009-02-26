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Kültür-Sanat

En önemli müzik ödülü Stevie Wonder'a

Şarkıcı Stevie Wonder'a, ABD'nin pop müzik dalında en önemli müzik ödülü verildi.

26 Şubat 2009 02:00

Şarkıcı Stevie Wonder'a, ABD'nin pop müzik dalında en önemli müzik ödülü verildi.

Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Wonder'a, Kongre Kütüphanesi'nin Gershwin Ödülü'nü ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama takdim etti.

Beyaz Saray'da düzenlenen törende konuşan Obama, gençliğinde şarkılarına hayran olduğu Wonder'a "Yalnızca Amerika'ya özgü bir tarz yarattığı" için teşekkür etti.

Şarkıcı Tony Bennett, country müzik şarkıcısı Martina McBride'ın da katıldığı ödül töreninde Wonder da Obama'ya, "İlk siyah başkan seçilmesinin ABD için büyük anlam taşıdığını" ifade etti.

Obama'nın seçim kampanyasında "Signed, Sealed, Delivered" adlı parçası kullanılan Stevie Wonder'ın bir müzik şirketiyle ilk anlaşmasını yaptığı 11 yaşından bu yana 70 milyon albümü satıldı.

Stevie Wonder 1996'da düzenlenen Grammy töreninde ömür boyu başarı ödülü almıştı.

İlk kez geçen yıl verilmeye başlanan Gershwin ödülünü aynı yıl Paul Simon almıştı.

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