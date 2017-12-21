'En mutlu insanların ülkesi' Bitcoin karşılığında vatandaşlık veriyor

En mutlu insanların ülkesi olarak varsayılan Okyanusya ülkesi Vanuatu, 49.3 Bitcoin (800 bin dolar - 20 Aralık) karşılığında vatandaşlık veriyor.

Vanuatu, İngiltere merkezli Yeni Ekonomi Vakfı'nın (NEF) da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından, "insanların ortalama ömür beklentisi, hayattan memnuniyetleri ve ekolojik ayak izi göz önüne" alınarak yapılan bir hesaplamanın sonucu, 2006 ve 2010'da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke seçildi.

Vanuatu, "yatırım pasaportu" adıyla, gündemde en çok yer edinen kripto para karşılığında dileyen insanlara vatandaşlık vereceğini açıkladı.

İlk olarak Investment Migration Insider sitesinde yayınlanan haber yerel halkı oldukça şaşırtsa da Vanuatu Vatandaşlık Ofisi Başkanı Samuel Garae ülkenin direk ödemeleri kabul edeceği iddialarının yanlış olduğunu söyledi ve "Vatandaşlık Komisyonu belirlenmiş regülasyona göre yalnızca dolar kabul edecektir" dedi.

Vatandaşlık Ofisi tarafından yapılan düzeltmeden sonra Vanuatu'nun vatandaşlık için Bitcoin karşılığında dolar kabul edeceği açıklandı.

Antigua, Grenada ve Malta'dan sonra para karşılığında vatandaşlık teklif eden ülkeler arasında katılan Vanuatu, dünyanın en güçlü 34. pasaportu ve en mutlu insanların ülkesi unvanlarını koruyor. (DHA)