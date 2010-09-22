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Yaşam

En mutlu eden koku "tost" kokusu

Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırmalara göre İngilizler tostu çok seviyor ve tost kokusu onları mutlu çocukluk günlerine geri götürüyor.

22 Eylül 2010 03:00

T24- İngiletere'de yapılan araştırmalara göre tost kokusu herkesin en sevdiği koku.


Cardiff Üniversitesi'ndeki araştırma grubunun yaptığı araştırmalara göre İngilizler tostu çok seviyor ve farklı zamanlarda burunlarına gelen tost kokusu onları mutlu çocukluk günlerine geri götürüyor.


Tost kokusunun duygusal çağrışımlara neden olan bir yapısı olduğunu belirten bilimadamları tostun tek bir kokuya sahip olan bir nesne olduğunu ve sadece o kokunun hafızada kaldığını söylüyor. Bu şu anlama geliyor: mesela kaşarlı bir tosttan gelen kokudan anlıları çağrıştıran sadece kızartılan tost ekmeğinin kokusu.



Araştırma ekibinin başında olan Prof. Tim Jacob yaptıkları araştırmaların sonucunda tost kokusunun en güzel anıları çağrıştırdığını ispatladıklarını söylüyor. Profesör bir çok ailenin kahvaltida tost yaptığını ve kokunun çağrıştırdığı mutluluğun ta o zamanlardan, çocukluktan itibaren hafızlara kazındığını belirtiyor.

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