-EN LEZZETLİ ''SUŞİ'' TÜRK ORKİNOSUNDAN YAPILIYOR TOKYO (A.A) - 03.08.2010 - Ana malzemesi çiğ balık ve pirinç olan Japonların ünlü yemeği ''suşi''nin en lezzetlisinin Ege ve Akdeniz'de avlanan orkinosla yapıldığı, son yıllarda Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren firmaların da çabasıyla Türk balıklarının ''marka'' haline geldiği bildirildi. Başkent Tokyo'da, 75 şubesi bulunan restoran zinciri, ilkini geçen yıl düzenlediği ''Taze Orkinos Fuarı''nı geleneksel hale getirmeyi hedeflerken, bu etkinlik süresince tüm şubelerini Türk bayrakları ve Türkiye'yi tanıtıcı afişlerle donattı. ''Choushimaru Sushi'' restoran zincirinin Satın Alma Müdürü Kımıhıro Motomura, yaptığı açıklamada, dünyada yaklaşık 800 bin ton üretilen orkinosun 500 bin tonunu Japonların tek başına tükettiğini bildirdi. Suşinin en lezzetlisinin Türk orkinoslarıyla yapıldığına dikkati çeken Motomura, ''Bu nedenle Türkiye'den ithalatımızı artırdık. 75 şubesi bulunan restoran zincirimizin tamamında Türk orkinosu kullanıyoruz. Yıllık orkinos ihtiyacımız 350 ton civarında ve bunun önemli bir bölümünü Türkiye'den temin ediyoruz. Çünkü, müşterilerimiz, Türk orkinosu ile yapılan suşinin ağızda hemen dağıldığını ve farklı bir lezzetinin olduğunu söylüyorlar'' dedi. Motomura, Türk orkinoslarının Japonya'da marka olduğunu, bu nedenle geleneksel hale dönüştürecekleri bir ay süreli ''Taze Orkinos Fuarı''nda 1 milyon müşteriye suşi sunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Fuar kapsamında, bu yıl ilk kez çekiliş de gerçekleştireceğiz. Fuar süresince restoranlarımıza gelen müşterilerimiz arasından yapacağımız çekilişle 14 Japonu, Türkiye'ye tatile götüreceğiz. İstanbul ve İzmir Çeşme'yi kapsayacak bu tatil süresince talihliler orkinos çiftliklerini gezmenin yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı bulacak.'' Restoranlarındaki balığı Çeşme'de faaliyet gösteren Akua-Dem firmasından, merkezi Japonya'da bulunan Türk firması aracılığıyla temin ettiklerini belirten Motomura, ''Yaptığımız işbirliğinden son derece memnunuz. Ayrıca, bir aylık fuar süresince restoranlarımızda Türkiye'nin reklamını yapmaktan da mutluluk duyuyoruz'' dedi. İthalatı gerçekleştiren Türk firması Baharu Corporation ortağı ve aynı zamanda Japonya Türk İşadamları Derneği Başkanı Soner Öner ise Ege ve Akdeniz orkinosunun Japonya'da büyük ilgi gördüğünü, son yıllarda bu alanda faaliyet gösteren firmaların Türkiye'ye önemli miktarda döviz girdisi sağladıklarını söyledi. Öner, orkinosları denizin içine yerleştirilen dev kafeslerde özenle yetiştirildiğini belirterek, ''Biz Türk orkinoslarını, Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla getiriyor ve avlanmadan itibaren 30 saat içinde son tüketiciye sunuyoruz'' dedi. -SUŞİ USTASI 10 YILDA YETİŞİYOR- Restoran zincirinin ustalarından Sakamota Kenichi ise suşinin ustasının en az 10 yılda yetiştiğini belirterek, ''İyi bir usta balığın etini öyle bir terbiye etmeli ki yendiği zaman ağızda hemen dağılmalı. İşte bunu başaranlar ancak iyi bir suşi ustası olur'' dedi. Suşinin artık sadece Japonlar değil, dünyanın her tarafında sevilerek tüketildiğini belirten Kenichi, ''Karşılaştığım bazı Türklerden bunu sevmeyenlere de rastladım. Ancak, onlar tadına bakmadan balık çiğ olduğu için yemek istemiyorlar. Oysa, biz biliyoruz ki Türklerde de çiğ köfte dedikleri yemek var. Ona da kırmızı et çiğ olarak konuyor ama sevilerek tüketiliyor'' diye konuştu. Kenichi, suşinin lezzetinde balığın kalitesinin büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti: ''Ayrıca, balığın en lezzetli ve en sağlıklı bölümü ise rengi kırmızıya yakın olan kısımdır. Rengi beyaza yakın bölümde yağ oranı yüksek olduğundan özellikle yaşlılar bunu tüketmek istemez. Bu nedenle, biz orkinosun her bölümünden ayrı ayrı suşi yaparız. Bunların fiyatları da birbirinden farklıdır'' dedi. Bu arada, her birinde 3 adet bulunan suşinin bir porsiyonu, etin kalitesine göre 260 Yen (2.8 Dolar), 339 Yen (3.6 Dolar) ve 520 yen (5.5 dolar) fiyatla tüketiciye sunuluyor.