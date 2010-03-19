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Ekonomi

En kültürlü turist: Ruslar

Ertuğrul Günay, Türkiye’yi ziyaret eden yabancılar içinde en kültürlü kesimin Rus turistler olduğunu söyledi.

19 Mart 2010 02:00

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’yi ziyaret eden yabancılar içinde en kültürlü kesimin Rus turistler olduğunu söyledi. Günay Rusların ziyaretlerinin Antalya ile sınırlı kalmasından da yakındı.





Moskova Turizm Fuarı’nın açılışına katılan Günay, düzenlediği basın toplantısında ekonomik krize karşın geçen yıl Türkiye’ye 2 milyon 700 bin Rus turistin geldiğini, bu yıl ise Rus ziyaretçilerin ilk kez 3 milyonu bulmasının beklendiğini açıkladı.

Günay, bakanlığının bu yılki Rusya tanıtım bütçesinin 10 milyon dolar civarında olduğunu, özel sektörün harcamalarıyla Rus pazarındaki toplam reklam giderinin 50 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Rusya’nın Dostoyevski, Tolstoy ve Puşkin gibi ünlü sanatçıları dünyaya hediye ettiğini belirten Bakan, bir Rus gazetecinin sorusu üzerine Türkiye’ye gelen yabancılar içinde en kültürlü turistlerin Ruslar olduğunu söyledi.








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