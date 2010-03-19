En kültürlü turist: Ruslar

T24

Moskova Turizm Fuarı’nın açılışına katılan Günay, düzenlediği basın toplantısında ekonomik krize karşın geçen yıl Türkiye’ye 2 milyon 700 bin Rus turistin geldiğini, bu yıl ise Rus ziyaretçilerin ilk kez 3 milyonu bulmasının beklendiğini açıkladı.Günay, bakanlığının bu yılki Rusya tanıtım bütçesinin 10 milyon dolar civarında olduğunu, özel sektörün harcamalarıyla Rus pazarındaki toplam reklam giderinin 50 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Rusya’nın Dostoyevski, Tolstoy ve Puşkin gibi ünlü sanatçıları dünyaya hediye ettiğini belirten Bakan, bir Rus gazetecinin sorusu üzerine Türkiye’ye gelen yabancılar içinde en kültürlü turistlerin Ruslar olduğunu söyledi.