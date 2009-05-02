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Yaşam

En kültürel eylem

Adana'da üniversiteli öğrenciler televizyon dizilerine bağımlı kalınmasını protesto ederek açık havada kitap okuma eylemi yaptı

02 Mayıs 2009 03:00

Adana’da televizyon dizilerinin artmasıyla ekran karşısında kilitlenen insanlara karşı kampanya başlatan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Toplum Gönüllüleri Komitesi üyesi öğrenciler, parkta kitap okuma eylemi yaptı.

2 saat kitap okuyan öğrenciler, televizyon tutkunlarının hayatla bağlarını koparmalarının ürkütücü olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi yanındaki Abidin Dino Parkı’na gelen ÇÜ Toplum Gönüllüleri Komitesi üyesi yaklaşık 50 öğrenci, ‘Kitap Okuyoruz’ eylemi düzenledi. 14.00-16.00 saatleri arasında yanlarında getirdikleri kitapları okuyan öğrencileri gören bazı gençler de onlardan ödünç aldıkları kitapları alıp okuyarak, kampanyaya destek verdi.

Televizyona dizilerine
karşı kitap sayfaları

Proje sorumluları Ceren Akkoyun, Ali Kemal Özcan ve Ender Güzel, üniversite geçlerinin toplumda eleştirilen noktaları eleştirmekle kalmayıp, değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ceren Akkoyun, “Kitap okumaya vaktim yok diyen bir toplumuz, ama yapılan araştırmalarda televizyon izleme oranlarına baktığımızda çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani olmayan zamanımızın çoğunu televizyon karşısında geçiriyoruz, bu çok ürkütücü.

En üzücüsü de parklarda, taşıma araçlarında belki de her gün gördüğümüz çevremize boş boş bakmak yerine, bir sayfa kitap okumanın hayatımıza neler katacağının farkında değiliz. Biz gençler olarak okumanın önemine dikkat çekmeye gerek kalmayacak bir topluma ulaşıncaya kadar bu etkinliği her sene düzenli olarak Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Eleştirmek için değil, değiştirmek için herkesi kitap okumaya davet ediyoruz. Televizyonları kapatıp, hayatın düğmesine basmalıyız” dedi.

Merak edenler, katılımcılardan fazla

Öte yandan, kampanyaya bazı gençlerin destek verdiği görülürken, büyükler de sadece merak edip, kitap okuyan öğrencilere bakmakla yetindi.

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