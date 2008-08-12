En küçük Picasso

CITROEN C3 PICASSO





Küçük, ekonomik ve geniş iç mekana sahip bir araç arayanlar için yeni C3 Picasso ideal bir seçenek olacak



Eskiden, yani yakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olmadığı günlerde, her şey daha iyiydi. Biraz artan talep, biraz da spekülasyonlar sonucunda 140 dolar sınırını bulan petrol fiyatları, her şeyle birlikte yakıt fiyatlarını da arttırdı. Durum böyle olunca insanlar, farklı alternatiflere yöneldiler ve küçük ama özellikle de az yakıt tüketen modellere ilgi göstermeye başladılar. Bu durumun Citroen’i o kadar da fazla rahatsız etmediği söylenebilir. Çünkü Fransız firma, bu kombinasyon konusunda oldukça tecrübeli. Ekim ayında düzenlenecek olan Paris Otomobil Fuarı’nda Citroen, bu kombinasyona sahip yeni bir modelini tanıtacak: C3 Picasso.

Yeni modelin resmi fotoğrafları ise geçtiğimiz hafta yayınlandı. Günlük kullanım odaklı, yani pratik bir otomobil için yeni Picasso, oldukça iddialı ve heybetli bir tasarıma sahip.

Boyu 4.08 m, genişliği 1.73 m ve yüksekliği de 1.62 m olan minivan, görünüm olarak bir SUV’a daha yakın.

Tasarımcıların açıklamasına göre otomobilde, “köşeli/yuvarlak” bir şekle sahip. Köşeli kısım iç hacim kullanımı bakımından en verimli formun küp olması nedeniyle tercih edilmiş. Yuvarlak kısımlar ise, köşelerin akıllıca ve göze hoş gelecek şekilde yuvarlatılmasıyla elde edilmiş.

Yeni C3 Picasso, Peugeot 207 ve Citroen C3 gibi PSA Grubu’nun “1” kodlu platformunu kullanıyor. Otomobilin en önemli rakibi olarak, Opel’in başarılı modeli Meriva gösteriliyor. Daha yüksek olan maksimum bagaj hacmi (1506 lt), göze hoş görünen taze tasarımı ve daha yüksek kalite hissiyle C3 Picasso’nun, bu pazarda yüksek bir rekabet gücü olacağını düşündürüyor.

Şık bir tasarıma sahip iç mekana bakıldığında kullanılan malzemelerin, en önemli rakipleri olan Opel Meriva, Ford Fusion ve Fiat Idea’ya göre daha kaliteli olduğu görülüyor. Opsiyonel panoramik tavan da dahil edildiğinde elde edilen 4.52 metrekarelik cam yüzey alanı sayesinde otomobilin görüş özellikleri de oldukça iyi. Görüşü iyileştiren diğer bir özellik ise üç parçadan oluşan sıra dışı ön cam tasarımı.

Bir vandan beklenebilecek yüksek değişkenliği sunan C3 Picasso’nun 50:50 oranında katlanabilen (tek bir hareketle basit bir şekilde yatırılabiliyor) arka koltuklarını 15 cm ileri-geri kaydırmak da mümkün. Sürgülü bagaj zemini ise düz bir yükleme alanı oluşmasını sağlıyor. Ön yolcu koltuğunun sırtlığının yatırılabilmesi sayesinde oldukça uzun yükleri taşımak da mümkün.

Şubat 2009’da piyasaya çıkacak olan Citroen C3 Picasso’da ilk etapta 4 motor seçeneği bulunacak: 1.6 lt’lik HDi’ın 90 HP ve 110 HP’lik versiyonları, 1.4 lt’lik VTi (95 HP) ve 1.6 lt’lik VTi (120 HP). Tüm motorlar standart olarak 5 ileri vitesli manuel şanzımanla kombine edilecek. Fiyatlar kesin olarak açıklanmamış olsa da, baz modelin Avrupa pazarında 15 bin Euro gibi bir rakamla satılması mümkün