En küçük Ford yeniden

Dünya lansmanı Ekim ayı içerisinde Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen, Türkiye’deki meraklıları ile ilk buluşmasını ise İstanbul Autoshow’da yaşayan ve büyük heyecan yaratan Yeni Ford KA, ikinci nesli ile Türkiye’de sessiz sedasız yollara çıkıyor.



İlk neslin sahip olduğu eğlenceli ruhu ve sıradışı tasarımı devam ettiren Yeni KA 12 yıllık aranın ardından segmentteki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor. İlk nesli ile küçük otomobil segmentine farklı bir bakış açısı kazandıran KA, yerini yeni KA’ya bırakıyor.



Yeni KA, Türkiye’deki meraklıları ile Autoshow’dan sonraki ikinici buluşmasını yeni James Bond filmi "Quantum of Solace"da yaşadı. Küçük boyutları ve şirin tasarımı ile tam bir şehir içi otomobili görüntüsü sergileyen KA; iç mekanında dört kişiye oldukça geniş bir hacim sunuyor. Küçük otomobillerin sunduğu kullanışlılık, güvenlik, düşük kullanım maliyetli ve çevrecilik gibi özelliklerin hepsini barındıran KA, eğlenceli ve renkli hayat tarzlarını otomobilleri ile ifade etmeyi tercih eden bir hedef kitle için tasarlanmış.



Ford’un yeni tasarım dili ’FordKinetikTasarım’ felsefesi ile şekillendirilen araç, Fiesta modeline benzer çizgilerle dikkat çekiyor. Adeta Fiesta’nın küçültülmüş bir versiyonu gibi duran KA, dengeli yapısı ile yol tutuş konusunda da oldukça başarılı.



Yeni KA, teknik anlamda da kullanıcılarını tatmin edecek özelliklerle donatılmış. Araç, dengeli bir çarpışma yapısı sağlayacak ve bir kaza durumunda yolcuları koruyacak şekilde geliştirilen güçlü bir gövdenin yanı sıra, Akıllı Koruma Sistemine (IPS) de aracın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.



Bu sistemdeki hava yastıkları, yolcu tutma sistemleri ve koltuk teknolojisi entegre bir şekilde son derece etkili bir güvenlik sağlıyor. Türkiye’de sadece Titanium donanımı ve 1.2 litre 69 beygir benzinli motor ile satışa sunulacak olan Yeni KA geniş bir standart donanıma sahip.



Araçta ABS, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, klima, Elektrik Güç Yardımlı Direksiyon Sistemi (EPAS), ön sis farları, MP3 çalabilen müzik sistemi ve portatif müzikçalar bağlantı soketi standart donanım dahilinde sunuluyor. Yeni KA Türkiye’de Aralık ayına özel 23 bin 915 YTL’ye satışa sunulacak.



