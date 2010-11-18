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Yaşam

En küçük define avcısı

İngiltere’de 3 yaşındaki bir çocuk babasının metal dedektörü ile oynarken 6 milyon TL değerinde bir hazine buldu.

18 Kasım 2010 02:00

T24-  İngiltere’de 3 yaşındaki bir çocuk babasının metal dedektörü ile oynarken 6 milyon TL değerinde bir hazine buldu.



Essex Kenti’nde yaşayan 3 yaşındaki James Hyatt, geçen mayıs ayında amatör olarak define arayan babası ve dedesiyle birlikte gezintiye çıktı. Yanlarında getirdikleri metal dedektörü ile oynamaya başlayan James bir süre sonra dedektörden gelen uyarı sesleri nedeniyle babasını ve dedesini haberdar ettti.


Sesin geldiği yeri yaklaşık 20 santimetre kazdıklarında 16’ıncı yüzyıldan kalma altın kolye ucu buldular.


Kolye ucunu uzmanlara götüren aile, küçük James’in 2.5 milyon sterlin değerinde (5.8 milyon TL) hazine bulduklarını öğrendiler ve şaşkınlıkla birlikte büyük sevinç yaşadılar.


Uzmanlar, üzerinde dini motiflerin bulunduğu bu kolyenin kraliyet ailesinden biri kişiye ait olduğunu düşünüyor. Benzer kolyelerden dünyada sadece üç tane bulunuyor. James Hyatt’ın bulduğu kolye tekrar değer biçildikten sonra aralarında British Museum’un da bulunduğu ilgilenen kurumlara satılacak.


James’in babası Jason Hyatt, 15 yıldır define aramasına rağmen bugüne kadar değerli hiç bir şey bulamadığını, oğlunun bulduğu kolyenin satışından sonra kendilerine düşecek parayı oğlunun geleceğini garantiye almak için kullanacağını söyledi.

 
Üzerinde dini motiflerin bulunduğu ve kraliyet ailesine ait olduğu düşünülen 16'ıncı yüzyıldan kalma kolyeye yaklaşık 6 milyon TL değer biçiliyor. 



(ntvmsnbc.com'un haberi)

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