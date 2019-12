En kötü filmler listesinde 5 Türk yapımı

"www.imdb.com" adresinde yayın yapan ve ayda 57 milyon ziyaretçisi bulunan IMDB sitesinde, tüm dünyadan filmlerle ilgili bilgilerin yanında, üyelerinin oylarıyla belirlenen "en iyi" ve "en kötüler" listeleri ilgi görüyor.



Üyelerin 1'den 10'a kadar verdiği puanların ağırlıklı olduğu özel bir formülle hesaplanan listelerde yer almak için, belli sayıda üyeden oy almış olmak gerekiyor.



Her ülkeden çok sayıda sinemasever tarafından merakla takip edilen ve sürekli güncellenen "En İyi 250 Film Listesi"nde, şu anda Türk yapımı hiçbir film yer almıyor.



İyi ve kötü Türk filmleri



Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1977 yapımı "Selvi Boylum, Al Yazmalım" 9,0 puan almasına rağmen, henüz yeterli oy sayısına ulaşamadığı için listede bulunmuyor.



Listede kısa bir süre için bulunma başarısını gösteren; ancak şu anda yer almayan filmler arasında ise 8,9 puana sahip 2005 yapımı "Babam ve Oğlum" ile 8,4 puana sahip 1996 yapımı "Eşkiya" yer alıyor.



En iyiler listesinde yer almayan Türk filmleri, "En Kötü 100 Film Listesi"nde ise, 5 yapımla boy gösteriyor. Bu filmler ise 9'ncu sıradaki 'Emret Komutanım: Şah Mat' (2007), 28'nci sıradaki 'Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu" (2006), 45'nci sıradaki "Keloğlan Kara Prens'e Karşı" (2006), 86'ncı sıradaki "Hababam Sınıfı 3,5" (2006) ve 88'inci sıradaki "Büyü" (2004).



Dünyadan en iyi ve kötüler



Siteye göre en iyi film, 1994 yapımı, Stephen King romanından uyarlanan "Esaretin Bedeli" (The Shawshank Redemption). İkinci sırada 1972 yapımı "Baba" (The Godfather) ve 3'üncü sırada ise, Batman'ın son macerası olan 2008 yapımı "Kara Şovalye" (The Dark Knight) var.



En kötüler listesine bakıldığındaysa dünyanın en kötü filmi olarak 2008 yapımı "Acayip Bir Film" (Disaster Movie) gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında ise, 2002 yapımı "Ben & Arthur" ve 2004 yapımı "Zombie Nation" bulunuyor.