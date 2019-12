En kötü film adayları belli oldu!

İşte yılın en kötü film adayları - FOTOGALERİ

Komedyen Mike Myers'ın oynadığı "The Love Guru" adlı komedi filmi seçmenler tarafından 7 dalda ödüllere aday gösterildi. Myers'ın hem oynadığı, hem senaryosunu yazdığı filmin aday gösterildiği dallar arasında en kötü film ve en kötü oyuncu bulunuyor.Jessica Alba, Verne Troyer ve Oscar ödüllü Ben Kingsley'in de rol aldığı filmde, gurular tarafından yetiştirilen bir Amerikalının ülkesine geri dönerek yaşam koçluğuna soyunması işleniyor.Altın Ahududu Ödüllerinin fikir babası John Wilson, "Love Guru"nun, Myers'ın kişisel projesi olması açısından, bu kadar dalda aday gösterilmesinin normal olduğunu ifade etti.Diğer en kötü film adayları arasında Jason Friedberg'in yönettiği "Disaster Movie" bulunuyor. Filmde, Matt Lander, Kim Kardashian, Carmen Electra, Nicole Parker, Tony Cox, Crista Flanagan, Ian White ile Vanessa Minnillo rol alıyor. Film, kasırga, deprem gibi her türlü doğal felaketin yaşandığı bir gecede hayatta kalmaya çabalayan 20'li yaşlardaki bir grup gencin başına gelenler anlatılıyor.Carmen Electra'nın oynadığı "Meet the Spartans", "The Happening" ve Paris Hilton'ın romantik komedisi "The Hottie & the Nottie" ve fantastik "In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale" filmleri de adaylar arasında yer alıyor.En kötü kadın oyuncu dalında Paris Hilton ve Cameron Diaz, en kötü erkek oyuncu dalında ise Eddie Murphy, Oscar ödüllü Al Pacino bulunuyor.En kötü yönetmen dalında da "In the Name of the King" filmiyle Uwe Boll aday gösterildi.Altın Ahududu ödüllerini kazananlar Oscar ödüllerinin verilmesinden bir gün önce 21 Şubat'ta açıklanacak.