En kötü bireysel performanslar listesinin zirvesine 'Zavallı Karius' oturdu

Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği kötü performansla kupayı adeta Liverpool'dan alıp Real Madrid'e veren Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, İngiltere'de yapılan bir sıralamada tarihin en kötü bireysel performansı listesinin ilk sırasına oturdu.

İngiliz Givemsport'un yaptığı 'tarihin en kötü bireysel performansları' listesinin zirvesinde Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius yer aldı. Beşiktaş'a geldikten sonra da eleştirilerin odağı olan Alman kaleci, en kötü bireysel performans listesinin zirvesine 'Zavallı Karius' başlığıyla oturdu.

Karius, 2018 yılında Liverpool formasını giydiği sırada, Real Madrid ile yapılan Şampiyonlar Ligi final maçında kötü performans sergilemiş, iki bireysel hatayla kupanın kaybedilmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

Listenin geri kalanı ise sırasıyla şöyle:

Martin Palermo vs Kolombiya, 1999

Jonathan Woodgate vs Athletic Bilbao, 2005

David Luiz vs Almanya, 2014

Jonathan Walters vs Chelsea, 2013

Emmanuel Eboue vs Wigan, 2008

Stan van den Buys vs Anderlecht, 1995

Oliver Baumann vs Hamburg, 2013

Massimo Taibi vs Chelsea, 1999

Tiemoue Bakayoko vs Watford, 2018

Alberto Moreno vs Sevilla, 2016

Jamie Carragher vs M.United, 1999

Olivier Giroud vs AS Monaco, 2015

Steven Gerrard vs M.United, 2015

Ali Dia vs Leeds, 1996

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