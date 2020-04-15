En kötü bireysel performanslar listesinin zirvesine 'Zavallı Karius' oturdu

Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği kötü performansla kupayı adeta Liverpool'dan alıp Real Madrid'e veren Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, İngiltere'de yapılan bir sıralamada tarihin en kötü bireysel performansı listesinin ilk sırasına oturdu.
İngiliz Givemsport'un yaptığı 'tarihin en kötü bireysel performansları' listesinin zirvesinde Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius yer aldı. Beşiktaş'a geldikten sonra da eleştirilerin odağı olan Alman kaleci, en kötü bireysel performans listesinin zirvesine 'Zavallı Karius' başlığıyla oturdu.
Karius, 2018 yılında Liverpool formasını giydiği sırada, Real Madrid ile yapılan Şampiyonlar Ligi final maçında kötü performans sergilemiş, iki bireysel hatayla kupanın kaybedilmesinde büyük pay sahibi olmuştu.
Listenin geri kalanı ise sırasıyla şöyle:
- Martin Palermo vs Kolombiya, 1999
- Jonathan Woodgate vs Athletic Bilbao, 2005
- David Luiz vs Almanya, 2014
- Jonathan Walters vs Chelsea, 2013
- Emmanuel Eboue vs Wigan, 2008
- Stan van den Buys vs Anderlecht, 1995
- Oliver Baumann vs Hamburg, 2013
- Massimo Taibi vs Chelsea, 1999
- Tiemoue Bakayoko vs Watford, 2018
- Alberto Moreno vs Sevilla, 2016
- Jamie Carragher vs M.United, 1999
- Olivier Giroud vs AS Monaco, 2015
- Steven Gerrard vs M.United, 2015
- Ali Dia vs Leeds, 1996
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