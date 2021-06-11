En köklü yerli moda markalarından Zeki Triko kepenk kapattı

1958 yılında Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan mayo markası Zeki Triko, İstanbul’da kalan son satış noktası olan Nişantaşı mağazasında da kepenk indirdi. Sözcü’nün haberine göre firmanın hiçbir telefonundan yetkililere ulaşılamazken internet sitesi de satışlara kapandı.

Zeki Triko bir dönem dünya plaj modasına öncülük yapan bir marka haline gelmiş, dünyaca ünlü modellerle hazırladığı reklam kampanyaları ile ses getirmişti. Mayo üretimine 1984 yılında başlayan Zeki Triko, uluslararası 50 dergiye kapak ve haber oldu, dünyaca ünlü mankenleri Türkiye’ye getirerek defile ve çekimler yaptı ve Türkiye’nin tanıtımına da önemli katkı sağladı.

Başeskioğlu’nun hayatını anlatan kitapta “Onu ayıran en büyük özellik, sermaye birikim modelinin devlete yönelik müteahhitlik gibi işlere dayanmaması. Onu bu noktaya ulaştıran ne aileden miras, ne devlet desteği, ne de köşe dönme özlemi. Onu başarıya ulaştıran düşüncenin temelinde, girişimci ruha olan inanç var” denildi.