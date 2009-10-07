En kışkırtıcı festival: Burlesk

New York'ta düzenlenen 7. Burlesk Festivali abartılı kostümleri ve dans gösterileriyle izleyenleri şaşırtıyor.
Abartılı
kostümler, boyunlarında otrişler, kıpkırmızı bir ruj, abartılı renkte
bir peruk ve file çoraplar... New York'ta düzenlenen 7. Burlesk
Festivali bu görüntülerle izleyenleri sahneye kilitliyor.
Fransızcada 'burlesk' diye bir kelime olmasına rağmen, burlesk sanatı, İtalyancada 'burla' kelimesinden ismini alır.Burla, 'şaka' demektir. Kökeni 19. yüzyıla dayanan bu sanat akımı, bir
başka sanat dalı olan vodvili andırmakla beraber, 20. yüzyılda tam
karşılığı 'performans sanatı' ya da 'yetişkin eğlencesi' olmuştur.
Burlesk sanatıyla günümüzde ilk akla gelen isim, koskocaman bir şarap
kadehi içinde neredeyse çırılçıplak dans edip striptiz gösterileri
yapan Dita Von Teese'dir.
Burlesk sanatçıları, kimi zaman bir trapezin üzerinde, kimi zaman bir kuş kafesinin içinde bile dans ediyor.