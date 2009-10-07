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Kültür-Sanat

En kışkırtıcı festival: Burlesk

New York'ta düzenlenen 7. Burlesk Festivali abartılı kostümleri ve dans gösterileriyle izleyenleri şaşırtıyor.

07 Ekim 2009 03:00

New York'ta düzenlenen 7. Burlesk Festivali abartılı kostümleri ve dans gösterileriyle izleyenleri şaşırtıyor.

Abartılı kostümler, boyunlarında otrişler, kıpkırmızı bir ruj, abartılı renkte bir peruk ve file çoraplar... New York'ta düzenlenen 7. Burlesk Festivali bu görüntülerle izleyenleri sahneye kilitliyor.

Fransızcada 'burlesk' diye bir kelime olmasına rağmen, burlesk sanatı, İtalyancada 'burla' kelimesinden ismini alır.Burla, 'şaka' demektir. Kökeni 19. yüzyıla dayanan bu sanat akımı, bir başka sanat dalı olan vodvili andırmakla beraber, 20. yüzyılda tam karşılığı 'performans sanatı' ya da 'yetişkin eğlencesi' olmuştur.


Burlesk sanatıyla günümüzde ilk akla gelen isim, koskocaman bir şarap kadehi içinde neredeyse çırılçıplak dans edip striptiz gösterileri yapan Dita Von Teese'dir.

Burlesk sanatçıları, kimi zaman bir trapezin üzerinde, kimi zaman bir kuş kafesinin içinde bile dans ediyor.




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