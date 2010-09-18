-EN KISASI DA EN UZUNU DA TÜRK İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - ''Dünyanın En Kısa Kadını'' Elif Kocaman ile ''Dünyanın En Uzun Adamı'' Sultan Kösen, Forum İstanbul'da ''Guinness Rekorlar Kitabı 2011''in tanıtımı için bir araya geldi. Tanıtımda, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, onları eğlendirerek kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve dünyanın dört bir yanında gizli kalmış bilgileri açığa çıkarmayı hedefleyen Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2011 basımının 16 ayrı bölümden oluştuğu belirtildi. ''Guinness Rekorlar Kitabı 2011''de çok sayıda Türk rekortmenin yer aldığı ifade edilerek, bu rekortmenlerden ikisinin 8.8 santimetrelik burnuyla ''Dünyanın En Uzun Burunlu Adamı'' unvanına sahip Mehmet Öz ile 246.5 santimetre boyuyla ''Dünyanın en uzun boylu adamı'', 36.5 santimlik ayaklarıyla "Dünyanın en uzun ayaklı kişisi" ve 27.5 santimlik elleriyle ''Dünyanın en büyük elli kişisi'' unvanlarının sahibi Sultan Kösen olduğu kaydedildi. Bu arada ''Dünyanın En Kısa Kadını'' unvanını aldığı halde kitabın 2011 basımında yer almayan Elif Kocaman, sertifikasını Sultan Kösen'in elinden aldı. 22 yaşındaki Elif Kocaman'ın, 72.6 santimlik boyunun, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından, tüm dünyada yapılan araştırmanın ardından belirlendiği kaydedildi.