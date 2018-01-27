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'En kısa sürede yeniden başlayacak' denmişti; Şehir Hatları tarifesinde Adalar-Beşiktaş seferi yer almadı

Şehir Hatları'nın yeni tarifesinde Eminönü-Adalar seferlerinin sıklaştırıldığı görüldü

27 Ocak 2018 00:24

Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferleri ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacağı açıklanmasına rağmen, Şehir Hatları’nın bugün açıkladığı yeni tarifesinde yer almadı.

İBB'ye bağlı Şehir Hatları'nın Adalar-Beşiktaş seferleri, zarar ettiği gerekçesiyle kaldırılmıştı. CHP’nin İBB ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat Adalar seferlerinin kaldırılmasını İBB Meclis Toplantısı’nda gündeme getirmişti. Soru önergesi üzerine, AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını söylemişti. 

TIKLAYIN - Adalar-Beşiktaş seferleri kısa bir aradan sonra yeniden başlıyor

Ancak Şehit Hatları tarafından bugün açıklanan yeni tarifede Eminönü seferleri sıklaştırılırken, Beşiktaş seferlerinin olmadığı görüldü. 

Şehir Hatları tarifesine ulaşmak için tıklayınız...

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