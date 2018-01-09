Adalar-Beşiktaş seferleri kısa bir aradan sonra yeniden başlıyor

Zarar ettiği gerekçesiyle yeni yıl itibariyle seferlerine son verilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları vapurlarının yeniden çalışmaya başlayacağı kaydedildi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, Adalar seferlerinin kaldırılmasını bugünkü İBB Meclis Toplantısı’nda dile getiren CHP’nin İBB ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat’ın soru önergesi üzerine, AKP Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını söyledi.

İBB Meclisi’nde bugün çok nadir yaşanan bir durum oldu ve bir soru önergesi aynı gün cevaplandırıldı. CHP’li Meclis Üyesi Hilkat’ın önergesini yanıtlayan AKP’li Aydın, “Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” dedi.

İlk kez 1846 yılında tarifeli vapur seferlerinin başlamasıyla İstanbul ile Adalar arasındaki toplu ulaşımın başladığını ve bugün Adalar'ın sorunlarının başında ulaşımın geldiğini söyleyen Hilkat, önergesinde, Şehir Hatları'nın bugüne kadar yaz kış demeden sefer yaptığını, deniz otobüslerinin ise sadece yazın çalıştığına dikkat çekti.

Adalar halkının “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” bahanesiyle temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmalarından duydukları rahatsızlığı dile getiren Hilkat, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin Adalar’da yaz-kış yaşayanların beklentilerini karşılayacak şekilde tarifeler düzenlemediğini, aksine kâr etmiyor gerekçesiyle bazı seferlerin kaldırıldığını söyledi.