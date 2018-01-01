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Şehir Hatları açıkladı; Beşiktaş-Adalar vapur seferleri yapılmayacak

Şehir Hatları, bugünden itibaren kış tarifesi boyunca, Beşiktaş-Adalar seferlerinin yapılmayacağını açıkladı

01 Ocak 2018 20:19

Şehir Hatları, bugün (1 Ocak 2018) itibaren kış tarifesi boyunca Beşiktaş-Adalar seferlerinin yapılmayacağını, Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatında ise talep olmayan seferlerin kaldırılacağını açıkladı. 

 

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada:

"Değerli yolcularımız,
 
    1 Ocak 2018 Pazartesi tarihinden itibaren;

    - Beşiktaş-Adalar seferlerimiz kış tarifesi boyunca yapılmayacaktır,
    - Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarında talep olmayan seferler kaldırılacaktır" denildi.

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Şehir HatlarıBeşiktaş Adalar seferlerikış tarifesi

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