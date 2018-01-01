Şehir Hatları açıkladı; Beşiktaş-Adalar vapur seferleri yapılmayacak

Şehir Hatları, bugün (1 Ocak 2018) itibaren kış tarifesi boyunca Beşiktaş-Adalar seferlerinin yapılmayacağını, Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatında ise talep olmayan seferlerin kaldırılacağını açıkladı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada:

"Değerli yolcularımız,



1 Ocak 2018 Pazartesi tarihinden itibaren;



- Beşiktaş-Adalar seferlerimiz kış tarifesi boyunca yapılmayacaktır,

- Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarında talep olmayan seferler kaldırılacaktır" denildi.