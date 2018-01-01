Şehir Hatları açıkladı; Beşiktaş-Adalar vapur seferleri yapılmayacak

Şehir Hatları, bugün (1 Ocak 2018) itibaren kış tarifesi boyunca Beşiktaş-Adalar seferlerinin yapılmayacağını, Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatında ise talep olmayan seferlerin kaldırılacağını açıkladı.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada:
"Değerli yolcularımız,
1 Ocak 2018 Pazartesi tarihinden itibaren;
- Beşiktaş-Adalar seferlerimiz kış tarifesi boyunca yapılmayacaktır,
- Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarında talep olmayan seferler kaldırılacaktır" denildi.