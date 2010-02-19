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Çevre

En kirli hava Tekirdağ'da

Aralık ayında en yüksek kükürtdioksit ortalaması Tekirdağ'da, partiküler madde ortalaması ise Denizli ve Karabük'te gerçekleşti.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Aralık ayında en yüksek kükürtdioksit ortalaması Tekirdağ'da, partiküler madde (PM10-toz) ortalaması ise Denizli ve Karabük'te gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Aralık ayına ilişkin ''hava kalitesi'' verilerini açıkladı.

Buna göre, yakıtların doğal olarak yapısında bulunan kükürt bileşiklerinin yanma esnasında açığa çıkmasıyla oluşan kirletici gaz ''kükürtdioksit'' ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri sırasıyla Tekirdağ, Bolu, Amasya, Edirne, Kocaeli, Kırıkkale, Zonguldak, Karabük, Denizli ve Van oldu.

Partiküler madde (PM10-toz) ortalamalarının en yüksek belirlendiği il ve ilçe merkezleri de Denizli, Karabük, Bolu, Çorum, Düzce, Isparta, Van, Balıkesir, Amasya, Çankırı şeklinde sıralandı.

2009 yılı Aralık ayında il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen kükürtdioksit ortalamaları incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır Değeri ve İlk Seviye Uyarı Eşiği Şırnak'ta aşıldı. Aynı dönemde Partiküler Madde (PM10-toz) ortalamaları incelendiğinde, Kısa Vadeli Sınır Değeri ve İlk Seviye Uyarı Eşiği'nin Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Denizli, Isparta, Kocaeli, Karaman, Iğdır, Karabük ve Düzce'de aşıldığı tespit edildi.

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