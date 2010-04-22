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Yaşam

En kirli hava Hakkari ve Karabük'te

22 Nisan 2010 13:35

Türkiye'de Şubat ayında, en yüksek kükürtdioksit ortalaması Hakkari?de, partiküler madde ortalaması ise Karabük'te gerçekleşti.
     Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) Şubat ayına ilişkin ''Hava Kalitesi'' verilerini açıkladı.
     Buna göre, Şubatta kükürtdioksit ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri sırasıyla Hakkari, Şırnak, Tekirdağ, Edirne ve Bitlis oldu. Aynı dönemde partiküler madde ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri ise Karabük, Siirt, Osmaniye, Batman ve Iğdır olarak belirlendi.
     Şubatta il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen kükürtdioksit ortalamaları incelendiğinde, kısa vadeli sınır değeri Hakkari, Tekirdağ ve Şırnak'ta aşılırken, ilk seviye uyarı eşiği Hakkari ve Şırnak'ta geçildi.
     Aynı dönemde partiküler madde ortalamaları incelendiğinde, kısa vadeli sınır değeri ve ilk seviye uyarı eşiği birçok il ve ilçe merkezinde aşılırken, kısa vadeli sınır değerinin aşıldığı gün sayısı 3 ve daha fazla olan il ve ilçe merkezleri Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye oldu. İlk seviye uyarı eşiğinin aşıldığı gün sayısı 3 ve daha fazla olan il Şanlıurfa olarak belirlendi. (aa)

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