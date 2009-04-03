En kapsamlı Dostoyevski dosyası

İki aylık edebiyat dergisi Notos’un Nisan’da yayımlanan 15. sayısının kapak konusu, Dostoyevski başlığını taşıyor.



Kimilerine göre “dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarı”, kimilerine göre “gerçek bir deha” olarak görülen Dostoyevski üstüne dergilerde yapılmış en kapsamlı çalışma olduğu belirtilen dosyada, René Wellek, D.H. Lawrence, Demir Özlü, Irwing Howe, Sabri Gürses, Georg Lukács, A. Ömer Türkeş, Marcel I. Weinreich’ın yazıları, Dostoyevski üstüne görüşler ve Dostoyevski’nin “Çam Ağacı ve Düğün” adlı öyküsü yer alıyor.



Günümüz Kanada edebiyatının ilk akla gelen yazarı olan Margaret Atwood ile küresel kriz üstüne yapılmış söyleşi de Notos’un 15. sayısının ilgi çekici bölümlerinden. “Hep ben, ben, ben dönemi bitti,” diyen Atwood’un ABD’nin ekonomi-politiklarına yönelttiği eleştiri ve kriz yorumu, entelektüel yazar tutumunu örnekliyor.



Derginin bu sayısında, “Türkiye’de Yahudi Olmak ” sorununu Roni Margulies ilginç gözlemleriyle anlatıyor. Ayfer Tunç ile son romanı üstüne söyleşi ve İnci Aral’ın “Yanılsama ve Fantazya” başlıklı yazısı da öne çıkan öteki bölümler.



Ayrıca Nobelli yazar Orhan Pamuk'un son romanı 'Masumiyet Müzesi' de okur gözüyle işleniyor.



