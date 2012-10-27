En kalkınmış kent Viyana, Ankara 31'inci, İstanbul listede yok

Fulya Canşen - Almanya

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre, dünya üzerinde refah düzeyi en yüksek kent Avusturya’nın başkenti Viyana oldu. İkinci sırada yer alan New York’u Toronto ve Londra takip etti. İsveç’in başkenti Stockholm dördüncü, Finlandiya’nın başkenti Helsinki beşinci sırada yer aldı. Helsinki’yi Dublin, Oslo, Paris ve Tokyo takip etti. 70 kentin yer aldığı refah listesine Ankara 31’inci sıradan girerken, İstanbul yer almadı.

Birleşmiş Milletler’e ait kuruluşlardan Habitat’ın hazırladığı 150 sayfalık raporda kentlerin refah düzeyini ayrıntılarıyla analiz etti.

BM’nin kriterleri arasında kentlerin ekonomisinin yanı sıra alt yapısı, yaşam kalitesi, üretkenlik, gelir dağılımı ve ekolojik devamlılığı da var.

Habitat uzmanları refahı ölçen endeksi hazırlarken kentlerin insanın mutluluğuna ne kadar ağırlık verdiğine baktıklarını söylediler.

Kentin planlaması ve yönetiminin içinde yaşayan vatandaşları ne kadar evinde ve güvende hissettirdiğini de dikkate alan uzmanlar, kentlilerin eğitime ulaşılabilirlilik ve yaşam ortalamasına özellikle ağırlık verdiler.

Viyana bütün bu kriterlere göre hazırlanan refah endeksinin, “ekonomik üretkenlik”, “yaşam kalitesi”, “alt yapı” ve “gelir dağılımı adaleti” olmak üzere beş ayrı bölümünün beşinde de birinci sırada yer aldı.

Viyana’nın birinciliği almasında hâlâ yürürlükte olan “Halkın Katılım Ortaklığı”nın önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kentte yaşayan azınlık grupların da bu katılımdan pay aldığına dikkat çekilen BM raporunda Viyana’nın her alanda ayrımcılıktan uzak olduğu vurgulanıyor.