En kahraman Türk kaptan







T24 - Sri Lanka’dan aldığı geminin ikinci kaptanı ve teknik ekibi dahil tüm personeli isyan eden Kaptan Orhan Uzun, 2 bin tonluk gemiyi, seyir dersi verdiği aşçısının yardımıyla Süveyş Kanalı’na kadar getirdi.





Hürriyet'in haberine göre, Türk kaptan Orhan Uzun, Sri Lanka’nın Kolombo Limanı’nda yardımcı kaptan, teknik personel ve tayfaların isyan ederek gemiden ayrılması üzerine, iki bin tonluk “H. İdris Erdoğdu” gemisini tek başına kullanarak, 4 bin 500 deniz mili yol katetti ve Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Süveyş kenti açıklarında demirledi. Kaptan Uzun ve Erdoğdu, Çin’den satın aldıkları “H.İdris Erdoğdu” gemisiyle Türkiye’ye gitmek üzere 5 ay önce yola çıktı. Kumanya ve yakıt almak için Sri Lanka’nın Kolombo Limanı’na uğrayan gemide görevli Endonezyalı yardımcı kaptan, teknik personel ve tayfalar isyan etti.





Personelin gemiden ayrılması üzerine tek başına gemiyi Türkiye’ye götürmeye karar veren Kaptan Uzun, aşçısına seyir bilgileri öğreterek yola çıktı. Kaptan Uzun, günde 18 saat çalışarak ve gemideki tüm işleri yaparak okyanusu geçtiğini ifade etti. Gemisinin Hint Okyanusu’nda ve Yemen kıyılarında defalarca arıza yaptığını belirten Uzun, “Teknik bilgim olduğu için arızaları tamir etmeyi başardım. Ben hem geminin kaptanıyım, hem de ortağıyım. Personelimiz bizi yalnız bırakınca sadece aşçımdan yardım alarak gemiyi Mısır’a getirebildim” dedi.







Korsanlar bile dokunmadı





Yemen kıyılarında gemi arızalanınca durmak zorunda kaldıklarını belirten Uzun, “Burada gemiye korsanlar yanaştı. Silahlarını gördüm. Türk olduğumu ve gemide sadece 3 kişi bulunduğunu öğrenen korsanlar, bölgeden ayrıldılar” diye konuştu. Erdoğdu ile aşçısı hastalanınca Mısır üzerinden havayolu ile Türkiye’ye geldiklerini söyleyen Kaptan Orhan Uzun, yolculuk boyunca yaşadıklarını korku filmine benzetti.

