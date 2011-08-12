T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En kahraman Türk kaptan

Kaptan Orhan Uzun, personeli isyan eden gemiyi, seyir dersi verdiği aşçısıyla Süveyş Kanalı’na getirdi.

12 Ağustos 2011 03:00




 T24 - Sri Lanka’dan aldığı geminin ikinci kaptanı ve teknik ekibi dahil tüm personeli isyan eden Kaptan Orhan Uzun, 2 bin tonluk gemiyi, seyir dersi verdiği aşçısının yardımıyla Süveyş Kanalı’na kadar getirdi.



Hürriyet'in haberine göre, Türk kaptan Orhan Uzun, Sri Lanka’nın Kolombo Limanı’nda yardımcı kaptan, teknik personel ve tayfaların isyan ederek gemiden ayrılması üzerine, iki bin tonluk “H. İdris Erdoğdu” gemisini tek başına kullanarak, 4 bin 500 deniz mili yol katetti ve Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Süveyş kenti açıklarında demirledi. Kaptan Uzun ve Erdoğdu, Çin’den satın aldıkları “H.İdris Erdoğdu” gemisiyle Türkiye’ye gitmek üzere 5 ay önce yola çıktı. Kumanya ve yakıt almak için Sri Lanka’nın Kolombo Limanı’na uğrayan gemide görevli Endonezyalı yardımcı kaptan, teknik personel ve tayfalar isyan etti.

Personelin gemiden ayrılması üzerine tek başına gemiyi Türkiye’ye götürmeye karar veren Kaptan Uzun, aşçısına seyir bilgileri öğreterek yola çıktı. Kaptan Uzun, günde 18 saat çalışarak ve gemideki tüm işleri yaparak okyanusu geçtiğini ifade etti. Gemisinin Hint Okyanusu’nda ve Yemen kıyılarında defalarca arıza yaptığını belirten Uzun, “Teknik bilgim olduğu için arızaları tamir etmeyi başardım. Ben hem geminin kaptanıyım, hem de ortağıyım. Personelimiz bizi yalnız bırakınca sadece aşçımdan yardım alarak gemiyi Mısır’a getirebildim” dedi.


Korsanlar bile dokunmadı



Yemen kıyılarında gemi arızalanınca durmak zorunda kaldıklarını belirten Uzun, “Burada gemiye korsanlar yanaştı. Silahlarını gördüm. Türk olduğumu ve gemide sadece 3 kişi bulunduğunu öğrenen korsanlar, bölgeden ayrıldılar” diye konuştu. Erdoğdu ile aşçısı hastalanınca Mısır üzerinden havayolu ile Türkiye’ye geldiklerini söyleyen Kaptan Orhan Uzun, yolculuk boyunca yaşadıklarını korku filmine benzetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24