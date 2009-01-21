İngiltere'de halka ücretsiz sağlık hizmeti sunmakla görevli, İngiliz Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) yeni ilan edilecek tüzüğüyle artık İngiltere'de "en iyisini doktorlar bilir" devri sona eriyor.



İngiltere Sağlık Bakanı, Alan Johnson tarafından bugün açıklanacak ve kanuni bağlayıcılığı olan yeni tüzüğe göre İngiltere'de doktorlar artık hastalarını değişik tedavi seçenekleri konusunda bilgilendirerek hastaların kendi seçimlerini yapmalarına imkân tanıyacak.



Johnson, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, ilan edilecek yeni tüzükle hastaların NHS'te parasız olarak verilen tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinmek konusunda yasal bir hakka kavuştuklarını söyledi.



Yeni tüzüğe göre artık doktorların, kronik bel ağrısı şikayetiyle gelen hastayı, fizyoterapi veya ameliyatın faydaları ve riskleri konusunda bilgilendirmeden ağrı kesiciler tavsiye etmesi yeterli olmayacak.



Hastaların, yeni hazırlanan tüzükle ilk kez, hasta hakları, NHS personeli ve hizmet sağlayan NHS'e bağlı örgütlerin sahip olduğu haklar ve sorumluluklar konusunda bilgi edinme imkânına da kavuştuklarını belirten Johnson, tüzüğün bir taslağının geçen yıl danışma amacıyla yayınlandığını belirtti.



Taslakta hastaların kendileri için uygun tedaviyi belirlemek amacıyla tedavi alternatifleri arasından seçim yapma hakkına sahip olmasının gerektiğine işaret edildiğine değinen Johnson, kamuoyundan gelen yorumlarda "mümkün olan tedavi seçenekleri hakkında bilgi edinme hakkı tanınmadan tedavi seçeneğini belirleme hakkına sahip olmanın anlamsız olacağına" işaret edildiğini söyledi.



Johnson kamuoyundan gelen uyarıları dikkate alarak yeni NHS tüzüğünde aşağıdaki ifadelere yer verdiklerini belirtti:



"NHS'te size sunulan bakım seçenekleri arasından seçim yapma ve bu seçimleri desteklemek amacıyla bilgi edinme hakkınız var. Size uygun seçenekler sizin ihtiyaçlarınıza bağlı olarak zaman içinde gelişecektir."



Yeni açıklanacak tüzükle hastalar aralarında, "aile hekiminin (GP) sunduğu tedaviyi seçme ve kendi doktor tercini belirleme", "kişisel bilgilerin gizliliği ve NHS'ten kişisel bilgilerin güvenli bir ortamda muhafaza etmesini bekleme" gibi hakların da bulunduğu bir dizi haklara sahip olacak.



Hastaların haklarının yanı sıra bazı sorumluluklarının da bulunduğuna dikkat çekilen tüzükte, bu sorumluluklar, "NHS personeline ve diğer hastalara saygılı davranılması", "üzerinde anlaşmaya varılan tedaviyi izleme ve eğer tedavide güçlüklerle karşılaşıldıysa bu konuda klinikteki uzmanları bilgilendirme" ve "hastane randevularına zamanında gitme ve eğer randevularını iptal edeceklerse bunu görevlilere makul bir süre içinde bildirmeleri" olarak sıralanıyor.

