Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Taksim, Beşiktaş ve Şişli Belediyesi'nin düzenlemek istediği yılbaşı kutlamalarının "güvenlik" gerekçesiyle iptal edilmesi ile ilgili olarak "En iyisi kestirmeden gidin, yılbaşını yasaklayın" dedi.

Turizm Bakanı'nın bu yıl için 50 milyon turist hedeflediklerini dile getirdiğini ifade eden Tezkan, "Meydan yasağıyla dünyaya verdiğimiz fotoğrafa bakın. Biz kendi ülkemizde bir meydanda toplanıp yeni yılı kutlayamıyoruz; yabancı niye gelsin. Turist yeni yıla niye İstanbul’da girsin. Güvenlik gerekçesiyle insanların bir araya gelmesi yasaklanan ülkeye niye gelsinler. Mesela Irak’a, Mısır’a, Yemen’e gider misiniz?" diye sordu

Tezkan'ın Milliyet'te "Yılbaşı yasağının faturası olacak" başlığıyla (28 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Yeni yıla sokakta girmek, yeni yılı sokakta karşılamak eskiden bizde yoktu..

Taksim 33 yıldır ışıklandırılıyor ama insanlar eskiden meydanda toplanmazdı..

Böyle bir âdet yoktu...

2000’li yıllarda başladı, 2000’li yılların ortasında tavan yaptı.. İğne atsan yere düşmez hale geldi..

Üzücü olaylar da oldu..

Kadınlara taciz gibi, sarkıntılık gibi..

Hatırlıyorum, 2006 yılbaşına magandaların sarkıntılık görüntüleri damga vurmuştu..

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Dönemin Şişli Belediye Başkanı Sarıgül bu işe el attı.. Nişantaşı’nı öyle bir süsledi ki.. O kadar güzel sokak partileri yaptı ki.. O kadar güzel konserler organize etti ki..

Taksim’in pabucu dama atıldı..

Beşiktaş Belediyesi de ilgisiz kalmadı.. Etkinliklerle, konserlerle Barbaros meydanını eğlence merkezine çevirdi. Kervana Kadıköy de katıldı..

İstanbul’un tarihi meydanları ışıl ışıl oldu..

İstanbul’un tarihi meydanları doldu taştı..

İnsanlar yeni yıla sokakta girmeyi sevdi..

Açıkça ekonomik de geldi..

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Lafı uzatmayayım.. Bu yıl yasak..

Taksim yasak, Şişli yasak, Beşiktaş yasak.. Polis bariyerler çekecek, kimseyi sokmayacak herhalde!..

Gerekçe güvenlikmiş..

Anlaşılan, emniyet Reina’yı basıp 39 kişiyi öldüren Masharipov türü saldırıdan endişe ediyor..

Yılbaşı yasağı bu yüzden..

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BİR: Masharipov Taksim’de eylem yapacaktı, önlemler nedeniyle başaramayacağını anlayınca Reina’ya yöneldi..

İKİ: Taksim yasaksa

Reina türü eğlence yerlerindeki yılbaşı kutlamalarını da yasaklayın.. Bir Masharipov daha çıkabilir..

ÜÇ: En iyisi kestirmeden gidin, yılbaşını yasaklayın..

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Meydan yasağıyla dünyaya verdiğimiz fotoğrafa bakın..

Biz kendi ülkemizde bir meydanda toplanıp yeni yılı kutlayamıyoruz; yabancı niye gelsin..

Turist yeni yıla niye İstanbul’da girsin..

Turizm Bakanı bu yıl

50 milyon turist hedeflediklerini söylemişti..

Bu anlayışla gelmezler..

Güvenlik gerekçesiyle insanların bir araya gelmesi yasaklanan ülkeye niye gelsinler..

Siz gider misiniz?

Mesela Irak’a, Mısır’a, Yemen’e gider misiniz?

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Yılbaşı yasağı kötü oldu.. Faturası da ağır olacak..

Artık ‘İstanbul çok güvenli, huzur içinde gelin’ nasıl deriz..

KHK her derde deva

İktidar ülkeyi KHK ile yönetmeyi sevdi.. Terörle ilgili ilgisiz bu güne kadar 30 KHK çıkarmışlar.. Sadece 5’i Meclis’te görüşülmüş..

Yani yürütme yasamanın da işini üstlenmiş..

Son çıkarılan KHK’nın ekonomi boyutu varmış..

Meseleyi kısaca izah edeyim.. İktidar darbe girişiminden sonra KHK’yla Varlık Fonu kurdu.. Birçok kuruluşu Varlık Fonu’na aktardı.. Her türlü denetimin dışına çıkardı..

Darbeyle ne ilgisi var derseniz, yoktu..

Dediler ki; fon Hazine’den bağımsız

dış kaynak bulacak..

Şunu yapacak, bunu yapacak..

Geçen gün çıkardıkları KHK ile Varlık Fonu’nun dış borcuna Hazine garantisi getirildi..

Fon ödeyemezse

Hazine ödeyecek.. Vergilerden..

Maliye Bakanı’nın bir cevabı vardır herhalde..