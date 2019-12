En iyilerden 2'si Türk

Avustralya’da yayımlanan ünlü Travel+Leisure turizm, otelcilik ve gastronomi dergisinin haziran sayısında ‘dünyanın en iyi 100 oteli’ listesine İstanbul’dan 2 otel girdi.



Derginin editörleri listeye, Türkiye’den Four Seasons Hotel Sultanahmet’e 41. sırada, Çırağan Palace Kempinski’ye ise 67. sırada yer verdi. Avrupa’nın en iyi 50 oteli listesinde ise Four Seasons Hotel Sultanahmet 7. sırada, Çırağan Palace Kempinski 14. sırada, Swissotel The Bosphorus ise 26. sırada yer almayı başardı.



Travel+Leisure dergisi, Haziran 2009 sayısında dünyanın en iyi 45 yeni oteli arasında andığı 90 odalı Park Hyatt Maçka Palas ile ilgili olarak da, Avrupa’nın jet sosyetesinin ‘evden uzaktaki evi’ ifadesine yer verdi.