En iyi Zombi filmleri hangileri?

Korku sinemasının vazgeçemediği figürlerinden beyin yeme meraklısı zombilerin en iyilerini Telegraph seçti



Yaşayan ölüler... Öldükten sonra bir şekilde dirilen, mezarlarından çıkan ve şuursuz bir şekilde yalnızca insan eti peşinden giden kana susamış yaratıklar. Sinemanın bir türlü vazgeçemediği zombiler, geçtiğimiz hafta içerisinde bir de araştırmaya konu oldu. Ottawa Üniversitesi, “zombiler gerçekte var olsa ve etrafı sarsa ne olurdu” konulu bir araştırma yaptı. Ortaya çıkan sonuç çok da şaşırtıcı değildi. Araştırmacılar, zombilerin istilası halinde medeniyetin fazla ayakta duramayacağı ve yıkılacağı sonucuna ulaştı. Telegraph gazetesi ise bu araştırmadan yola çıktı ve sinemanın da bir türlü vazgeçemediği bir konu olan zombileri ele alarak sinema tarihinin en iyi zombi filmlerini seçti. 10 filmden oluşan seçkide George A. Romero, Sam Raimi, Peter Jackson ve Danny Boyle gibi usta ellerden çıkma zombi filmleri yer alıyor. İşte tüyleri diken diken eden en iyi 10 zombi filmi...



Yaşayan Ölülerin Gecesi/Night of the Living Dead

1968 yapımı George A. Romero klasiği, insan eti yiyen zombilerin saldırısından kaçabilmek için ıssız bir çiftlik evine saklanmak zorunda kalan bir grup insanın öyküsünü anlatıyor. Romero’nun henüz 28 yaşındayken çok kısıtlı bir bütçeyle çektiği Yaşayan Ölüler Gecesi tüm dünyada olay yaratmış ve korku filmleri tarzına yepyeni bir boyut getirmişti.



Dellamorte Dellamore

1994 yapımı film Cemetery Man adıyla da bilinir. Kuzey İtalya’nın küçük bir kasabasında bulunan bir mezarlığın bekçisi Francesco Dellamorte’nin işi sadece mezarlığı beklemek değil, aynı zamanda mezarından kalkan ölüleri de yok etmek. Filmin yönetmen koltuğunda Michele Soavi oturmuştu.



Ölülerin Şafağı/Dawn of the Dead

İki polis memuru, beyin yiyen zombiler tarafından ele geçirilen bir apartmanı temizledikten sonra yakındaki bir televizyon istasyonuna sığınıyor. Ardından erzak almak üzere kısa bir süre için uğradıkları alışveriş merkezinde mahsur kalıyorlar çünkü tüm zombiler bu binaya girmeye çalışıyor. Romero, 1978 yapımı kült filminde zombileri kullanarak tüketim toplumunu ve ırkçılığı eleştirmişti.



Karanlığın Ordusu/Army of Darkness

Sam Raimi yönetmenliğindeki film, zaman girdabı tarafından emilmiş ve 1300’lü yıllara gitmiş bir adamın geri dönebilmek için ölüler ordusu ile verdiği mücadeleyi anlatıyordu.



28 Gün Sonra/28 Days Later

Danny Boyle yönetmenliğindeki 2002 yapımı film, Rage yani öfke adlı gizemli virüsle bulaşan bir hastalığın yayılmasından dört hafta sonra, İngiltere’de hayatta kalan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Filmin devamı da çekilmişti.



Shaun of the Dead

Hayatında hiçbir şeyi başaramamış, ne için yaşadığını bile bilmeyen bir adamın hayatının Londra’yı zombilerin basmasıyla değişmesini anlatan film, bir zombi komedisi ve birçok eleştirmen tarafından, Romero’nun Yaşayan Ölüler serisinden sonra yapılmış en iyi zombi filmi olarak değerlendiriliyor.



Braindead

Peter Jackson’ın üçüncü uzun metraj filminde, bir kadını Sumatra’dan gelen bir tür fare-maymun ısırması üzerine başlayan bir zombi salgınının kontrolden çıkıp zombilerin bir ordu haline gelmesi anlatılıyor.



Bio Zombie

Wilson Yip imzalı 1998 yapımı filmde, bio kimyasal bir içeceğin, insanları insan eti yiyen zombilere dönüştürmesi anlatılıyor.



Şeytanın Ölüsü II/Evil Dead II

Sam Raimi’nin yönettiği 1987 yapımı kült film, kız arkadaşı ile bir kulübeye giden bir adamın yanlışlıkla bozduğu büyü nedeniyle etrafı zombilerin sarmasını konu alıyor.



White Zombie

Zombilerin ilk göründüğü film olan 1932 yapımı White Zombie, sevdiği kadını kendini âşık etmeye çalışırken onu bir zombiye dönüştüren adamın hikâyesini anlatıyor.