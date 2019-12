-EN İYİ YENİ YIL FİLMİ ''ZOR ÖLÜM'' ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Yeni yılda yaşanan aksiyon dolu saatleri konu alan ve başrolünü ünlü aktör Bruce Willis'in üstlendiği ''Zor Ölüm-Die Hard'', ''en iyi yeni yıl'' filmi seçildi. 1988 yapımı film, sinema sektörü yayın organı ''Empire'' tarafından internette yapılan oylamada klasik yeni yıl filmlerinin önüne geçerek ipi göğüsledi. Konusu yılbaşı gecesinde geçen filmler arasında yapılan okur oylamasında en iyi 30 yeni yıl filmi seçildi. Geyiklerin çektiği kızağıyla Noel babanın, şömine başında armağanlarını bekleyen çocukların ve ailelerinin bulunduğu klasik yeni filmleri, aksiyon yapımı ''Die Hard'' karşısında geride kaldı. ''Zor Ölüm'' isimli filmin liste başı olduğu oylamada, komedi filmi ''Elf'' ikinci, 1946 yapımı siyah-beyaz Hollywood klasiği ''It's a Wonderful Life'' üçüncü oldu. ''Tüm Zamanların En İyi 30 Yeni Yıl Filmi'' adlı oylamada ilk 10 şöyle: 1- Zor Ölüm-Die Hard (1988): John McTiernan'ın kamera arkasına geçtiği film, ''Zor Ölüm'' serisinin ilk halkası olarak izleyiciyle tanıştı. Başrolünü Bruce Willis'in üstlendiği filmde, Alan Rickman, Bonnie Bedalia ve Reganld Veljohnson ünlü aktöre eşlik etti. Bruce Willis'in Los Angeles'a Noel tatilini ayrı olduğu karısıyla geçirmeye gelen New York şehri polisi dedektif John McClane'i canlandırdığı film, McClane'in, eşinin ofis partisinin başlamasını beklerken teröristlerin binanın kontrolünü ele geçirmesi üzerine yaşananları konu alıyor. Filmde, teröristlerin lideri Hans Gruber (Alan Rickman) ve onun zalim yardımcısının (Alexander Godunov) rehineleri bir araya toplarken kimseye görünmeden kaçan McClane, rehineleri kurtarmak için yanına alabildiği 1 silahla tek kişilik ordu gibi savaş veriyor. 2- Elf (2003): Jon Favreau'nun yönettiği komedi filminde, Will Ferrell, James Caan, Mary Steenbergen, Zooey Deschanel, Ed Asner ve Bob Newhart izleyiciyle buluştu. ''Zor Ölüm'' adlı yapımın tersine tam anlamıyla bir ''yeni yıl filmi'' niteliğini taşıyan ''Elf'', konusu Noel'de geçen sıcak bir aile filmi. Film, Kuzey Kutbunda yaşayan ve bir elf (aslen İskandinavya ve İngiltere mitolojisinde yer aldığı varsayılan peri) olduğunu sanan Buddy'nin aslında insan olduğunu anlayınca yeni yıl öncesi New York'a giderek ailesini aramasını ve kendi büyüdüğü dünyaya hiç benzemeyen bu kentte hem yeni bir aile sahibi olmasını, hem de çevresindekileri Noel'in sıcaklığına inandırmasını konu alıyor. 3- Şahane Hayat-It's a Wonderful Life (1946): Frank Capra'nın yönettiği 1946 yapımı siyah-beyaz filmde, sinema devi James Stewart'ın yanı sıra, Donna Reed, Lionel Barrymore, Henry Travers ve Thomas Mitchell rol aldı. Bu efsanevi Hollywood klasiği, George Bailey'nin aynı adlı öyküsünden beyazperdeye uyarlandı. Film, yeni yıl gecesinde, bir meleğin yardımıyla yaşamındaki gerçeği aramasını ve artık hiç beklentisi kalmadığını düşündüğü bir zamanda elindekilerin kıymetini anlayan bir iş adamının hikayesini anlatıyor. -YENİ YIL GECESİ ''EVDE TEK BAŞINA''- 4- Evde Tek Başına-Home Alone (1990): Chris Columbus'un yönettiği film, çocuk yıldız Macaulay Culkin'i şöhrete kavuşturdu. Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara ve John Heard'in rol aldığı film, yaramazlık yaptığı için evlerinin çatı katındaki odasında kalmakla cezalandırılan Kevin'ın ertesi gün ailesinin kendisini unutarak Noel tatiline çıktığını fark etmesiyle başlıyor. Eve giren iki hırsızla yüzleşen küçük Kevin'ın hırsızlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdiği bu sevimli film, daha sonra seri olarak devam eden ünlü yapımlardan. 5- Scrooged (1988): Richard Donner'ın yönettiği, Bill Murray'in başrolünü üstlendiği film, Ebeneezer Scrooge isimli zengin televizyon yöneticisinin yaşamda herşeye sırt çevirmiş ve maddiyat dışında hiçbir şeye önem vermezken yeni yıl gecesi aslında hayatta daha da önemli değerler olduğunu fark etmesinin duygusal ve hoş öyküsü. 6- Sevimli Aile Yılbaşı Tatilinde-National Lampoon's Christmas Vacation (1989): ''Sevimli Aile'' serisinin bu çılgın eğlencesinde Chevy Chase ve Beverly D’Angelo, Juliette Lewis ve Johnny Galecki'den oluşan ailesi ve misafirliğe gelen akrabalarının, yeni yıla evlerinde huzurla girmeye çalışan komşuları ve akrabalarına yılbaşı gecesini adeta bir kabusa çevirmesini konu alıyor. 7- Bad Santa (2003): Billy Bob Thornton'ın başrolünü üstlendiği film, bilindiğinin aksine bu kez içen, sürekli küfreden ve soygun yapan bir Noel Babanın etrafında gelişen olayları anlatıyor. -İNGİLTERE BAŞBAKANI AŞIK OLURSA...- 8- The Nightmare Before Christmas (1993): Henry Selick'in yönettiği ''stop-motion'' tekniğiyle çekilen animasyon, Tim Burton'ın öyküsünden uyarlandı. Disney yapımı animasyon, Halloween Kentinin Balkabağı Kralı olmaktan usanan Jack Skellington'ın heyecan verici birşeylerin arayışına girmesini ve bu arayışta Christmas Kentini bulup tüm dünya üzerinde Noel gecesi çocuklara oyuncak dağıtma görevini Noel Baba'dan devralmaya karar vermesini konu alıyor. 9- Aşk Her Yerde-Love Actually (2003): Richard Curtis'in yönettiği filmde, Emma Thompson, Alan Rickman, Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Laura Linney, Rodrigo Santoro, Thomas Sangster, Andrew Lincoln, Chiwetel Ejiofor, Keira Knightley ve Martin Freeman'dan oluşan dev bir oyuncu kadrosu yer aldı. Hepsinin aslında birbirine bağlı olduğu farklı kişilerin yeni yıl öncesi yaşadıklarının işlendiği bu sıcacık yeni yıl öyküsünde, Hugh Grant, Başbakanlık Konutunda çalışan bir görevliye aşık olan İngiltere başbakanını canlandırdı. Film, müzikleriyle de izleyicinin gönlüne taht kurdu. 10- The Muppet Christmas Carol (1992): Brian Henson'ın yönettiği, sinema devi Michael Caine'in başrolünü üstlendiği film, Charles Dickens'ın ünlü öyküsünden beyazperdeye uyarlandı.