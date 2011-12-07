T24 LogoT24 Logo
Yaşam

En iyi yemeği THY sunuyor

Yolcular oyladı; dünyadaki 19 havayolu şirketi arasından Türk Hava Yolları ilk sıraya yerleşti

07 Aralık 2011 02:00

T24 - Yolcular oyladı; dünyadaki 19 havayolu şirketi arasından Türk Hava Yolları ilk sıraya yerleşti.

İnternetteki karşılaştırmalı uçak bileti arama sitesi olan www.skyscanner.es'in tüm dünyadaki 19 havayolu şirketi hakkında yaptırdığı bir anketin sonucunda Türk Hava Yolları (THY), en iyi yemeği sunan havayolu şirketi çıktı. 



100'den fazla uçak yolcusuyla yapılan ankette, uçakta sunulan yemeklerin lezzetine göre değerlendirme yapmaları istendi.

THY 86 puan toplayarak birinci sırada yer alırken, THY'nin balık, et, vejetaryen, çocuklara özel gibi farklı menüleri olduğu hatırlatıldı.

Sıralamada THY'nin ardından Singapore Airlines ikinci, Etihad üçüncü, Aer Lingus dördüncü, Emirates beşinci olarak gösterildi.


İŞTE O LİSTE:

Havayolu Şirketi            Puan

1. Türk Hava Yolları........86

2. Singapore Airlines.......81

3. Etihad...................80

4. Aer Lingus...............78

5. Emirates.................77

6. Cathay Pacific...........75

7. KLM......................75

8. Qantas...................72

9. Aeroflot.................71

10.Air France...............70

11.İberia...................65

12.SAS......................64

13.United Airlines..........62

14.Bristish Airways.........60

15.Qatar Airways............57

16.Virgin Atlentic..........57

17.Alitalia.................54

18.Lufthansa................53

19.American Airlines........47,5


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24