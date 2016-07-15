En iyi ücretsiz hafta sonu etkinlikleri

Tatilcilerin terk etmesiyle birlikte kısmen de olsa nefes almaya başlayan İstanbul'da bu hafta sonu hoş etkinlikler var.

Caz festivalinin parka taşındığı hafta sonunda aynı zamanda toplu bir şekilde Pokemon avlayabilirsiniz. Hafta sonunun olmazsa olmazları sergiler, tasarım pazarları ve partileri de hafta sonunun etkinlikleri içerisinde.

Zero İstanbul'un derlediği, önümüzdeki iki günün en iyi ücretsiz etkinlikleri şöyle:

Pokemon Avı Buluşması

16 Temmuz Cumartesi 17:00 / Caddebostan Sahili

Çıkışıyla birlikte son bir haftadır insanları elde telefon sokaklara döken Pokemon Go, bu hafta sonu ilk kolektif av İstanbul buluşmasını gerçekleştiriyor. Caddebostan sahilinde çimlere yayılma şeklinde başlayacak etkinliğin geri kalanının bu kadar sakin geçmeyeceği kesin. Sağlı sollu bakınmalı, koşmalı zıplamalı bir av bizi bekliyor. Şarjlarınızı doldurun.

Brew Nation

16 Temmuz Cumartesi 21:00 / Chimp&Zee

Tüm sezon boyunca pazar kahvelerimizi yudumlatan Bean Beat Bite’ın kardeş etkinliği Brew Nation, ilk buluşmasında Teşvikiye’ye konuk olacak. Chimp&Zee’de gerçekleşecek etkinlikte konsept dünya turu. Sezon boyunca her buluşmada farklı ülkelere uğrayacak altı bölümlük parti serisinde gezi rotasındaki ülkelerin müziği, mutfağı ve eğlencesi öne çıkacak. Gezi bu hafta Türkiye’den başlıyor.

Fuat Ergin

16 Temmuz Cumartesi 22:00 / Kosmos

Her ne kadar İstanbul’un tam merkezi ve öğrencilerin (buna Erasmuslular da dahil) vazgeçilmez ikamet alanı da olsa, Beşiktaş’ın kafeler ve barlar konusunda yoksunluğunu bir yaşayan bilir herhalde. Kapılarını açmasından bu yana damarlarımıza bir doz müzik enjekte eden, bir nevi ruhumuzu canlandıran Kosmos, neredeyse her güne bir DJ’in düştüğü dopdolu programıyla da beklenen ilgiyi gördü. Bu hafta sonu da Taksim’e gitmeyi gerektirmeyecek bir program var mekanda. 90’ların ortalarından itibaren yayınladığı kayıtlarla Türkçe rap müziği alevlendiren isimlerden Fuat Ergin, hip hop parçalarından oluşan bir setle bu sefer Beşiktaş sahilinde kanımızı kaynatacak.

Parklarda Caz

17 Temmuz Pazar 17:00 / Fenerbahçe Parkı

Hava sıcaklığı haddini aşmışken, Caz Festivali de kendini parklara bahçelere bırakıyor. Avrupa’dan Anadolu’ya adım atacak festival, tek geceliğine Fenerbahçe Khalkedon Parkı’nda gerçekleşecek. Sahne alacak isimler ise 95th Jazz Ensemble, Hacettepe Jazz Band, Naimian Trio, Ersin Özer Quartet ve Geeva Fleeva. Çimlere yayılmak serbest.

Fotoğraf: IKSV

Agora Balat Pazar

17 Temmuz Pazar 11:00 / Dimitri Cantemir Cafe

Araya giren uzun tatil sonrası, her hafta dolup taşan tasarım pazarları serisi kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Balat’tayız. Dimitri Cantemir Cafe’de düzenlenen pazar yine dopdolu; takıdan çantaya, şapkalardan çiçeklere farklı ürünler stantlarda bizi bekliyor. Pazarda, ikinci el butiklerin yanında tasarımcıların ürünleri ile birlikte tam 30 marka yer alacak.

Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş

Depo

Almanyalı edebiyat eleştirmeni, düşünür, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı Walter Benjamin, Frankfurt Okulu’nun da en önemli teorisyenlerinden biri. 'Tarih Kavramı Üzerine Tezler' ise bu önemli düşünürün en çok tanınan metinleri arasında yer alıyor. Depo’da düzenlenen ‘Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş’, Benjamin’in bu metinlerini temel alan bir sergi denemesi. Berlinli sanatçı Patrizia Bach'ın girişimiyle bir araya gelen bir grup sanatçı, metinleri Nisan 2015’den bu yana okuyor ve bunlar üzerinde tartışıyorlar. Sanatçılar, sergide metinle ilgili bilgi ve deneyimlerini, farklı yaklaşımlarını kolektif şekilde paylaşarak, Benjamin'i şehre nakletmekle kalmayıp, onun muğlak yazılarını şimdi ve burada hakkındaki kendi kavrayışlarına taşıyacaklar. Kısaca, ‘Benjamin’in tezleri üzerinden İstanbul’u okumak’ diyelim... Sergi, sanatçıların sunumlarıyla birlikte, paneller ve söyleşilerle ilerleyecek.