-EN İYİ ÜÇLEME ''YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'' ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Ünlü yönetmen Peter Jackson'ın Oscar rekortmeni serisi ''Yüzüklerin Efendisi-The Lord of the Rings'', tüm zamanların en iyi film üçlemesi seçildi. Sinema sektörü yayın organı Empire'ın internet sitesinin ''Dünyanın En İyi Film Üçlemeleri'' adlı oylamasında sinemaseverler, tüm zamanların en iyi 33 film serisini seçti. Yapılan oylamada ''Yüzüklerin Efendisi'' serisi zirvede yer alırken, bu üçlemeyi ''Yıldız Savaşları-Star Wars''un orijinal serisi takip etti. Michael J.Fox'un başrolünü üstlendiği ''Geleceğe Dönüş-Back to the Future'' üçlemesinin üçüncü olduğu liste şu filmlerden oluştu: 1- Yüzüklerin Efendisi-The Lord of the Rings (Peter Jackson): J.R.R Tolkien'in baş yapıtından sinema perdesine uyarlanan yapım, 11 dalda Oscar ödülünün de sahibi. Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Cate Blanchett, Sean Astin, Sean Bean, Christopher Lee, Andy Serkis, Orlando Bloom, Liv Tyler, Hugo Weaving gibi dev isimlerin rol aldığı serinin ilk filmi ''Yüzük Kardeşliği'' 2001, ikinci filmi ''İki Kule'' 2002 ve üçlemenin son halkası olan ''Kralın Dönüşü'' de 2003 yılında seyirciyle buluştu. Sürükleyici öykünün yanında sinema teknolojisinin en üst düzeyde kullanıldığı film pek çok yönden sinema tarihine geçti. 2- Yıldız Savaşları-Star Wars (George Lucas, Irvin Kershner, Richard Marquand): İlki 1977, ikincisi 1980, üçüncüsü 1983 yılında çevrilen filmde perdeyi ünlü yönetmen George Lucas açtı. Seride, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Peter Cushing ve Anthony Daniels başroldeydi. ''Bilim-kurgu filmlerinin babası'' olarak bilinen orijinal seri, sinema tarihinde herşeyin ilkini barındırıyordu. Seyirciyi ''ışın kılıçlarıyla'' tanıştıran ''Yıldız Savaşları'', alanında efsane olmayı sürdürüyor. 3- Geleceğe Dönüş-Back to the Future (Robert Zemeckis): Pekçok filme konu olan zaman makinesini ve zamanda yolculuğu esprili bir sinema diliyle işleyen yapımın başrolünde Michael J. Fox vardı. ''Çılgın profesör'' rolüyle Christopher Lloyd'un zihinlere kazındığı seri, 1985, 1989 ve 1990 yıllarında çevrildi. Michael J.Fox'u sinema dünyasına kazandıran film, zamanda yolculuğu eğlenceye dönüştüren, alanında çekilmiş en iyi filmlerdendi. 4- Oyuncak Hikayesi-Toy Story (John Lasster, Lee Unkrich): İlki 1995 yılında çevrilen üçleme, 1999 ve 2010'da devam etti. ''Tamamı bilgisayar ortamında çekilen ilk animasyon'' niteliğini taşıyan film, küçükler kadar yetişkin izleyiciyi de sinema salonlarına çekti. En çok izlenen sinema yapımları arasında da yer alan serinin üçüncü halkasının çevrilmesi izleyiciyi yıllarca bekletse de neticesinde ortaya çıkan görsel şölen beklemeye değdi. -EN ''BABA'' FİLM- 5- Baba-The Godfather (Francis Ford Coppola): ''Baba'' üçlemesi, hiç kuşkusuz sinema dünyasının en önemli baş yapıtlarından. Sinema dünyasının üç dev ismi Marlon Brando, Al Pacino ve Robert de Niro'nun isimlerini duyurduğu seri film, 1972, 1974 ve 1990 yıllarında çevrildi. Diane Keaton, James Caan, Robert Duvall, Talia Shire, John Cazale, Andy Garcia, Sofia Coppola, Eli Wallach ve Joe Mantegna'nın da rol aldığı üçleme, Mario Puzo'nun şaheserinden sinemaya uyarlandı. ''Yönetmen ve konunun şahane evliliği'' olarak tanımlanan filmin kendi türünde eşinin, benzerinin halen çevrilmediği konusunda tüm sinema otoriteleri hemfikir. 6- Bourne (Doug Liman, Paul Greengrass, Paul Greengrass): Başrolünü Matt Damon'ın üstlendiği yapım, 2002'de ''The Bourne Identity'', 2004'te ''The Bourne Supremacy'' ve 2007'de ''The Bourne Ultimatum'' isimleriyle seyirci karşısına çıktı. Matt Damon'ı aksiyon dünyasına kazandıran film, oyuncunun bu alandaki yeteneğini de gözler önüne seriyor. 7- Indiana Jones (Steven Spielberg): 1981, 1984 ve 1989 yıllarında çevrilen üçleme, Harrison Ford'un gençlik döneminde başlayıp sinemada olgunlaşmaya başladığı döneme kadar sürdü. ''Kamçılı Adam'' bu üçlemeyle sinema izleyicisinin gönlünde taht kurarken, üçüncü filmde ekibe eklenen dev aktör Sean Connery de izleyiciyi keyiflendiren başka bir unsur oldu. 8- The Dollars (Sergio Leone): Yönetmenliğini Sergio Leone'nin, başrolünü Clint Eastwood'un üstlendiği seri, sırf bu ikiliyi bir araya getirmesi açısından dahi bir başyapıt olmayı hak ediyordu. 1964'te ''A Fistful of Dollars'', 1965'te ''For A Few Dollars More'' ve 1966'da ''The Good, The Bad And The Ugly'' adlı filmlerden oluşan üçlü, iyi, kötü ve çirkinin bir araya geldiği en başarılı halka ile sona erdi. -''MATRIX'' FIRTINASI- 9- Matrix (Wachowski kardeşler): Bilim-kurgu filmlerinde çığır açan bir başka yapım da ''Matrix'' oldu. Başrolün önerildiği Will Smith'in ''böyle bir yapım hayal olur'' gerekçesiyle geri çevirdiği film, Smith'in hayallerinin dahi ötesine geçerek alanında bir numara oldu. Will Smith'in reddettiği rolü kabul eden Keanu Reeves, belki de yaşamının en iyi kararını verirken, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Gloria Foster ve Monica Bellucci, seride kamera karşısına geçti. İlki 1999'da, diğer ikisi 2003 yılında gösterime giren ''Matrix'', sinema teknolojisinde çığır açmasının yanında bilim-kurgu ile felsefeyi de bütünleştirdi. 10- The Evil (Sam Raimi): 1981, 1987 ve 1992 yıllarında çekilen üçleme de korku filmi olarak ilk ona girdi.