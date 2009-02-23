En iyi tatil seçeneğinde Türkiye'den 3 merkez

İngiltere’nin en büyük seyahat acentelerinden Thomson'ın düzenlediği en iyi tatil seçeneği anketinde Marmaris üçüncü, İçmeler altıncı, Didim ise yedinci sırada yer aldı.



Anket, bu yaz tatile çıkacak İngilizler'e kılavuz olması amacıyla binlerce müşteri görüşünden derlendi. Tatilcilere, iklim, yiyecek, içecek fiyatları, yapılacaklar, restoran ve gece hayatı gibi kriterler üzerinden favori tatil bölgeleri soruldu. Deniz, güneş, kum sevenlerin geleneksel favorisi İspanya'nın Costa Blanca bölgesindeki Benidorm, bir dönem edindiği sarhoşlarla dolu ve her yiyeceğin yanında patates kızartması verilen bir yer imajından arınarak İngilizler'in ilk tercihi oldu. En iyiler listesine İspanya'dan 5 tatil bölgesi girdi. Benidorm ile birlikte, İbiza Adası'ndaki Puerto San Miguel, Lanzarote Adası'ndaki Playa Blanca, Kanarya Adaları'ndaki Puerto Rico ve Mayorca Adası'ndaki Puerto Pollensa İspanya'nın gözde bölgeleri olarak öne çıktı. Anketten Marmaris üçüncü, İçmeler altıncı, Didim ise, yedinci en iyi tatil seçeneği olarak çıktı.



Thomson yetkilileri müşteri görüşleri sisteminin küçük ama önemli detayları, hem de genel izlenimleri içerdiği için, broşürlerden daha iyi fikir verdiğini belirtti. Bir yetkili, "Broşürü okursunuz ancak gerçekte nasıl olduğunu bilemezsiniz. Bu dürüst tatil değerlendirmeleri daha önce oralara gitmiş tatilcilerden geliyor ve yiyecekler, mekanlar, diğer her şey hakkında işin aslını anlatıyor'' dedi.



'Altınkum'un güzelliği tescillendi'



Didim Turizm Derneği Başkanı Deniz Atabay, bu haberi sevinçle karşıladığını belirtirken, ``Bu anketle Altınkum'un güzelliği bir kez daha tescillenmiştir. Bunun etkisiyle önümüzdeki yıllarda ilçemize gelecek turist sayısında artış olacağını düşünüyorum. Hedefimiz, daha çok çalışıp birinci sırada yer almaktır'' dedi.



Ankette, en popüler 10 turizm merkezi, arasına İspanya'dan 5, Türkiye'den 3, Yunanistan'dan ise 2 belde girebildi. Sıralama şöyle oluştu:



Benidorm, Costa Blanca (İspanya), Puerto San Miguel, İbiza (İspanya), Marmaris (Türkiye), Playa Blanca, Lanzarote Adası (İspanya), Porto Rico, Kanarya Adaları (İspanya), İçmeler (Türkiye), Didim (Türkiye), Paphos Adası (Yunanistan), Puerto Pollensa, Mayorca, (İspanya), Tingaki, Kos Adası. (Yunanistan)

