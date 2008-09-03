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Yaşam

En iyi spa otelleri

Spa meraklıları için dünyanın en iyi 10 spa oteli:

03 Eylül 2008 03:00

Son yıllarda hem ruhu hem de bedeni dinlendiren, şifalı sularla bakım anlamına gele spa otelleri tatilcilerin yeni gözdesi…
Spa meraklıları için dünyanın en iyi otellerinin listesi:

1) Rosewood Crescent Hotel

400 Crescent Court, Dallas, ABD Tel: 001 877 614 4086 Fiyat: 225-1400 Dolar arasında değişiyor. Günlük spa ücreti 425-950 Dolar arasında.

2) Four Seasons Hotel Houston

1300 Lamar Street Houston, ABD Tel: 001 713 650 1300 Fiyat: Spa hizmeti dahil oda fiyatı 435-705 Dolar arasında.

3) Whiteface Lodge

7 Whiteface Inn Lane Lake Placid, New York, ABD Tel: 001 800 903 4045 Fiyat: Oda fiyatı 315-5 bin160 Dolar arasında değişiyor. Spa fiyatı ise 180 Dolar’dan başlıyor.

4) Calcot Manor, Calcot Spa

Tetbury Gloucestershire yakınlarında, İngiltere Tel: 0044 01 666 890 391 Fiyat: Oda fiyatı 260-355 Sterlin arasında değişiyor. Spa fiyatları 75 Sterlin’den başlıyor.

5) Mandarin Oriental

66 Knightsbridge Londra, İngiltere Tel: 0044 20 7201 3773 Fiyat: Oda fiyatı 289-460 Euro, spa fiyatı ise 60-195 Euro arasında değişiyor.

6) One&Only Reethi Rah

North Mal 233 Atol, Maldivler Tel: 00960 664 88 00 Fiyat: Spa dahil bir gecelik konaklama fiyatı 890-1360 Dolar arasında değişiyor.

7) Anantara Resort&Spa

229 Moo 1, Chiang Saen Chiang Rai, Tayland Tel: 0066 0 5378 4084 Fiyat: Spa dahil bir gecelik konaklama fiyatı 900-1500 Dolar arasında değişiyor.

8) Pezula Resort Hotel & Spa

3327 Knysna, Güney Afrika Tel: 0027 0 44 302 3333 Fiyat: Bir gecelik oda fiyatı spa dahil  
350- 876 Euro arasında değişiyor.

9) Ananda Spa, Ananda in the Himalayas

Qutab Institutional Area Yeni Delhi, Hindistan Tel: 0091 11 2656 8888 Fiyat: Spa dahil bir gecelik fiyat 400 Euro’dan başlıyor.

10) Terme di Saturnia

Via Ruinaglia 5 Roma, İtalya Tel: 0039 0564 600 111 Fiyat: Spa dahil bir gecelik fiyat 550 Euro’dan başlıyor.

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