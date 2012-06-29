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Kültür-Sanat

En iyi saç tasarımına Oscar ödülü

Bundan sonra kuaförlere de Oscar ödülü verilecek

29 Haziran 2012 16:31

 

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, artık kuaförlere de ödül verileceğini açıkladı.
 
Ödüllerle ilgili her yıl çeşitli değişiklikler yapan Akademi, En İyi Makyaj Ödülü'nün gelecek yıldan itibaren En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı Oscar'ı olarak dağıtılacağını açıkladı.
 
Akademi Yönetim Kurulu, En İyi Yabancı Film ve En İyi Görsel Efekt ödülleri için aranan bazı teknik koşulları da değiştirdi.
 
85. Oscar Ödül Töreni, 24 Şubat 2013'te yeni adıyla Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak. 

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