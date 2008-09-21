En iyi Peugeot tasarımında iki Türk ilk 10'da

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Markanın kurumsal sitesi olan www.peugeot.com’da yapılan halk oylaması 15 Eylül’de tamamlandı. 5. Peugeot Tasarım Yarışması için 132 bin adedin üzerinde oy kullanıldı. Belirlenen 10 finalist arasında 2 Türk tasarımcı da yer alıyor.Peugeot’nun Paris Otomobil Fuarı’ndaki standında 2 Ekim 2008 tarihinde Peugeot Genel Müdürü Jean-Philippe Collin birinci gelen projeye “la Griffe” adı verilen kupasını verecek. Ayrıca, kazanan projenin 1’e 1 ölçeğinde maketi yapılacak ve maket 2009 baharında Şangay Fuarı’nda sergilenecek.Birinci tasarımcıya ayrıca 10 bin euro tutarında bir bağış da yapılacak. Diğer iki finalist de aynı törende açıklanacak. 5. Peugeot Tasarım Yarışması, 2,500’ü aşkın projeyi sunan 95’den fazla milletten tasarımcının içinde yatan müthiş enerjiyi bir kez daha açığa çıkardı.5. Peugeot Tasarım Yarışması 10 finalisti şöyle:Ego Emre Yazıcı Türkiye (45)Rugir Onur Güvenc Almanya (26)GALapagos Igor Yastrebov Romanya (21)Peugeot 888 Oskar Johansen Norveç (34)P.R.O. Ke Guo Çin (21)OXO Lou Ke Çin (22)RD Carlos Arturo Torres Tovar Kolombiya (25)Vision Shinji Numuki Japonya (33)MoVille Woo-Ram Lee Fransa (22)Seed by Peugeot Yann Terrer Fransa (28)