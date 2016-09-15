En iyi kurumlarda staj için ne yapmalı?

İyi bir işyerinde staj yapmak iş piyasasında öne geçmenizi sağlar. Peki istediğiniz yerde staj yapmanın yolu nereden geçiyor?

Accenture Strategy'nin ABD'de üniversite mezunları arasında yaptığı bir araştırmaya göre, staj yapan 2015 mezunlarının yüzde 43'ünün stajı istihdamla sonuçlandı. Burada üniversite öğrencilerinin yüzde 61'i eğitimlerinin belli bir noktasında staj ya da çıraklık yaptığını ifade ediliyor.

Çalışmak istediğiniz şirkete girip staj yapmanın oraya yerleşmek için önemli bir adım olduğu, kendi alanlarındaki bir gerçek iş ortamında çalışma tecrübesi olanları işverenlerin daha fazla tercih ettiği belirtiliyor.

Fakat ister ücretli ister bedava olsun staj yapacak yer bulmak oldukça rekabet gerektiriyor.

Sadece tanıdık yetmez

Küçük bir azınlık aile bağları sayesinde popüler bir işletmede staj yapma olanağı bulsa da büyük çoğunluğun bunun için uğraşması gerekiyor. Burada, yapacağınız stajdan ne tür bir tecrübe edinmeyi beklediğinizi bilmek ve ona göre hedefler belirlemek büyük önem taşıyor.

İş arama ve insan kaynakları alanındaki teknoloji firmalarına halkla ilişkiler konusunda danışmanlık yapan Washington merkezli Come Recommended şirketinin kurucusu Heather Huhman, "İyi bir yerde staj yapmanın sırrı, stajdan ne beklediğinizi bilmek ve doğru fırsatı aramakla ilgilidir" diyor.

Huhman'ın ilk tavsiyesi ihtiyaçların belirlenmesi. "Stajdan edineceğiniz tecrübeyi ve sizin neler sunabileceğinizi düşünün… Sizin becerilerinize ve kişiliğinize uygun fırsatların neler olabileceğine karar verin" diyor.

Ayrıca ilgi alanlarınızın hangi sektörlerle ilişkili olabileceğini düşünün. Üniversitedeki dersler ve aktivitelerden hangilerine daha fazla ilgi duyduğunuzu gözden geçirin.

New York merkezli kariyer danışmanı Allison Cheston ise sizi belli bir alana çeken bir ilgi alanını tespit etmeye çalışmanın ve bunu yaparken mümkün olduğunca spesifik olmanın önemine dikkat çekiyor. Mümkünse bu alanlarda çalışan insanlarla kontak kurarak iş hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışın.

Bir sonraki adım işverenlerin belirlenmesidir. "Gerçekten çalışmak istediğiniz işyerleri üzerinde durun ve onlar hakkında araştırma yapın. Böylece şirket içinde iyi ilişkiler kurarak mükemmel bir başvuru hazırlayabilirsiniz" diyor Huhman.

Çevre edinin

Meslek sahibi profesyonelleri bir araya getiren LinkedIn ve Xing gibi sitelerden yararlanarak bir şeyler öğrenmek istediğiniz insanlarla irtibata geçin, Twitter sohbetlerine katılın. Ama sadece buralarda bir hesap açıp oturmak yetmez. "Gruplara katılın ve eski işverenlerden tavsiyelerde bulunmalarını isteyin. Sizin ve ailenizin tanıdığı herkesle irtibata geçin" diyor Cheston. Hatta birinin sizi yönlendirmesine gerek olmadan, tanımadığınız insanlarla doğrudan irtibat sağlayacak ücretli hesaplara bile başvurabilirsiniz.

İrtibat sağlayacak etkinliklere katılın. "Bunlar sizi profesyonellerle buluşturan ve staj araştırmanız hakkında konuşmanızı sağlayabilecek büyük fırsatlardır" diyor Huhman.

Başvuru mektubu

Cheston'a göre "Çoğu insan kötü mektup yazıyor. Mektupta 'Şirketinize önemli katkılarda bulunabileceğimden emimim' gibi laflar etmekten kaçının. Yeni başlayacağınız için büyük ihtimalle durum böyle olmayacaktır."

Onun yerine sunabileceğiniz üç özel yeteneğinizi düşünerek maddeler halinde sıralayın. Sizin şirket için yapabilecekleriniz üzerinde durursanız başvurunuz otomatik olarak dikkat çekecektir.

Mülakata hazırlanın

Mülakata girecek olmanız işi aldığınız anlamına gelmez. Staj mülakatını iş başvurusu gibi görün ve işvereni araştırarak iyi hazırlanın.

"Şirketin internet sitesini inceleyin, blogları okuyun ve şirketi sosyal medyada takibe alın. En son etkinlikleri ve başarıları hakkında bilgi edinin" diyor Huhman.

Mülakatı yapacak kişiye yöneltecek sorularınız olsun. Bu sorular zaman ayırıp hazırlandığınızı ve staj konusunda ciddi olduğunuzu gösterir.