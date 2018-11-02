En iyi kripto projeleri listesinde EOS birinci, Bitcoin düşüşte

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Çin Bilgi Sektörü Geliştirme Merkezi’nin (CCID) yayınladığı en iyi 33 kripto para birimi projesi arasında EOS yeniden birinci olurken, Bitcoin geriledi.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı altında kurulan CCID’nin kripto para birimleri projeleri sıralamasında değerlendirilen proje sayısı, bir önceki değerlendirmeye göre değişmeyerek 33 olurken, EOS birinci sırada yer aldı ve EOS’u Ethereum ve BitShares takip etti. Bitcoin Cash, Ağustos’ta yayınlanan listedeki 10’uncu sıradan Eylül’de 19’a gerilerken, NEM listenin sonunda yer almaya devam etti.

İlk listeyi Mayıs ayında yayınlayan CCID, listenin “küresel blockchain teknolojisi gelişimini bilimsel olarak değerlendirmek ve eğilimi doğru bir şekilde takip etmek” amacıyla oluşturulduğunun altını çizdi.

Liste Mayıs ayında ilk kez oluşturulduğunda EOS’un piyasada yer almadığını belirten CCID açıklamasında, EOS’un aktif olarak işleme girmesinden bu yana, “EOS ve Ethereum’un listenin başını çektiği” belirtilirken, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Dünya genelinde şu an Ethereum ve EOS merkezi olmayan uygulamalar (Dapp) arasında en çok tercih edilen platformlar arasında yer alıyor ve EOS güçlü bir büyüme gösteriyor. Elde edilen veriler, EOS’un yüksek oranda aktif olduğunu ve kullanıcı sayısının da gün geçtikçe arttığını gösteriyor.”