‘En iyi kısalar’ için başvurular başladı!

Bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı.



11. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa Film Yarışması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, elim bir hastalık sonucu aramızdan ayrılan, Kısa Film Yarışması’nın bugüne gelmesinde büyük emeği geçen Dr. Bilal Çetinkaya’nın anısına düzenlenecek.



11. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa Film Yarışması’na katılacak kurmaca dalındaki filmler “En İyi Film”, “En İyi Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü” ve “En İyi Özgün Müzik” olmak üzere beş kategoride değerlendirilecek.



En İyi İstanbul Belgeseli Ödülü



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da belgesel dalda, “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” çerçevesinde “En İyi İstanbul Belgeseli Ödülü” verilecek.



Bu yıl ilk kez, öğrencileri ve izleyicileri de katmak amacıyla, ön elemeyi geçen filmler, bir hafta süre ile Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gösterilecektir. Bu bağlamda izlenen filmler izleyicilerin oyuna sunulacak ve izleyiciler tarafından en çok oyu alan filme “İzleyici Ödülü” verilecek. Katılımın isteyen herkese açık olduğu yarışmaya son katılım tarihi 27 Mart 2009.

Ayrıntılı bilgi için: www.marmara.edu.tr



Kurmaca dalı jüri üyeleri



Özcan Alper (Yönetmen)

Can Anamur (Kanal D Home Video Dış Kaynaklar ve Film Satış Direktörü)

Cahit Berkay (Müzisyen)

Feza Çaldıran (Görüntü Yönetmeni)

Doç. Dr. Serpil Kırel (M.Ü. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi-Senarist)

Luciano Rispoli (Fransız Konsolosluğu Görsel-İşitsel İşbirliği Bölgesel Ataşesi)

Selçuk Yöntem (Oyuncu)



Belgesel dalı jüri üyeleri



Prof. Dr. Esra Biryıldız (M.Ü. İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı)

Emel Çelebi (Belgesel Film Yönetmeni)

Prof. Dr. Zafer Doğan (İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi-Belgesel Yönetmeni)

Prof. Dr. Şükran Esen (M.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı)

Petra Holzer Özgüven (Belgesel Film Yönetmeni)

Jean-François Perouse (Şehir Bilimci-İstanbul Şehir Gözlem Merkezi Müdürü)

Fırat Yücel (Sinema Eleştirmeni)