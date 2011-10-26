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Kültür-Sanat

En iyi kadın ödülü 'Marilyn Monroe'ya

15. Hollywood Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi kadın oyuncu ödülü ise Marilyn Monroe rolüyle Michelle Williams aldı.

26 Ekim 2011 03:00


T24 - 15. Hollywood Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. En iyi kadın oyuncu ödülü ise Marilyn Monroe rolüyle Michelle Williams aldı.

En iyi kadın ödülü 'Marilyn Monroe'ya


Bu yıl 15’incisi düzenlenen Hollywood Film Festivali ödülleri önceki gün Los Angeles’ın sosyetik yerleşim yeri Beverly Hills’te düzenlenen törende sahiplerini buldu. En iyi film ödülünü geçen temmuz ayında gösterime giren ve bugüne kadar 1.3 milyar dolar hasılat elde ederek gişe rekoru kıran ‘Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2’ alırken, en iyi erkek oyuncu ödülü ‘The Descendants filmindeki rolüyle George Clooney’ye gitti.


Gecenin en dikkat çeken ismi ise en iyi kadın oyuncu seçilen ‘My Week with Marilyn’ filminin yıldızı Michelle Williams oldu. Filmde Marilyn Monroe’yu canlandıran ünlü oyuncu, başta Amerikan sinema eleştirmenleri olmak üzere sanat dünyasının birçok kesiminden eleştiri almıştı.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, geceye siyah ve uzun etekli straplez bir elbiseyle katılan 31 yaşındaki Amerikalı aktris, altı sezon boyunca devam eden ve dünyanın birçok ülkesinde yayımlanan Dawsons’s Creek dizisiyle ünlü olmuştu.


Bennett Miller’ın en iyi yönetmen seçildiği törende, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü Carey Mulligan alırken, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü ise Christopher Plummer’a gitti. 1997 yılından beri aralıksız düzenlenen Hollywood Film Festivali, Hollywood stüdyolarıyla uluslararası film yapımcılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Festivalden sonra verilen ödüllerin sahipleri de, yaratıcılık ve yetenek kriterleri göz önüne alınarak belirleniyor.


Dağıtılan ödüller ve yeni sahipleri
En iyi erkek oyuncu: George Clooney
En iyi kadın oyuncu: Michelle Williams
En iyi yönetmen: Bennett Miller
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Chris Plummer
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Carey Mulligan
En iyi çıkış yapan oyuncu: Joseph Gordon-Levitt
En iyi senaryo: Diablo Brook Busey Coody
Yeni Hollywood ödülü: Felicity Jones
Yaşam boyu onur ödülü: Glenn Close
En iyi çıkış yapan yönetmen: Michel Hazanavicius
En iyi film müziği: Alberto Iglesias
En iyi yapım: Let Aronson
En iyi görsel efekt: Transformers Dark of the Moon
En iyi animasyon: Rango




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