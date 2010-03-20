En iyi film ödülü 'Köprüdekiler'e

T24 -

En iyi senaryo '11'e 10 Kala'ya

28 film yarıştı

Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın ''İki Dil Bir Bavul'' filmi Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'ne layık görülürken, ''11'e 10 Kala'' filmiyle Pelin Esmer - En İyi Yönetmen, ''Başka Dilde Aşk'' filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy - En İyi Kadın Oyuncu, ''Başka Dilde Aşk'' filmindeki rolüyle Mert Fırat - En İyi Erkek Oyuncu, ''Büyük Oyun'' filmindeki performansıyla Selen Uçar - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, ''Kara Köpekler Havlarken'' filmindeki rolüyle Volga Sorgu - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü, Pelin Esmer'in senaryosunu yazdığı ''11'e 10 Kala''ya, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ''Başka Dilde Aşk'' filmindeki görüntü yönetimiyle Hayk Kirakosyan'a, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ''11'e 10 Kala'' filmindeki sanat yönetimiyle Naz Erayda'ya, En İyi Özgün Müzik Ödülü ''Büyük Oyun'' filmindeki müzik anlayışıyla Sabri Tuluğ Tırpan'a ve En İyi Kurgu Ödülü, ''Köprüdekiler'' filmindeki kurgu anlayışıyla Aylin Zoi Tonel, Vessela Martschewski ve Christof Schertenleib'e verildi.Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü'nü ''Büyük Oyun'' filmindeki rolüyle Suzan Genç, Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü'nü, ''Kara Köpekler Havlarken'' filmindeki performansıyla Cemal Toktaş, Umut Veren Yeni Yönetmen Ödülü'nü ''Orada'' filmiyle Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu, Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı Ödülü'nü ''Başka Dilde Aşk'' filmiyle İlksen Başarır ve Mert Fırat aldı.Seçici Kurul ayrıca, Seçici Kurul Özel Ödülü'nü Mehmet Bahadır Er ve Maryna Gorbach'in yönettiği ''Kara Köpekler Havlarken'' ile İlksen Başarır'ın yönettiği ''Başka Dilde Aşk'' filmlerine vermeyi uygun gördü. Seçiciler Kurulu Oyunculuk Özel Ödülü ise ''Köprüdekiler'' filminin oyuncuları Fikret Portakal, Murat Tokgöz, Umut İlker ve Cemile İlker'e verildi.Kurmaca ve canlandırma dallarında 10'ar, deneysel dalda ise 8 film olmak üzere toplam 28 filmin yer aldığı yarışmada; Hakan Ömer Zorka'nın yönettiği ''Meret'' kurmaca dalda en iyi film ödülüne; İlhami Kapıcı'nın yönettiği ''Uçurtma'' deneysel dalda en iyi film ödülüne; Ayçe Kartal'ın yönettiği ''Malfunction'' ise canlandırma dalında en iyi film ödülüne layık görüldü. Bu filmlerle birlikte Seçici Kurul, Gökhan Okur ve Deniz Tarsus'un ''Dalga Teorisi'' filmine Seçiciler Kurulu Özel Ödülü verdi.Amatör Kategoride, Emre Karadaş ve Deniz Oğuzsoy'un yönettiği ''Duvar'' birinci, Yeliz Karakütük'ün yönettiği ''Romeyika'nın Türküsü'' ikinci, Berrak Samur'un yönettiği ''Bağdat'' üçüncü oldu.Profesyonel kategoride Seçiciler Kurulu, Çayan Demirel'in yönettiği ''5 Nolu Cezaevi: 1980-84'' filmini birinciliğe, Meltem Öztürk ve Hülya Karcı'nın yönettiği ''Eylül Çocukları'' filmi ikinciliğe ve Kazım Öz'ün yönettiği ''Son Mevsim Şavaklar'' filmi üçüncülüğe layık gördü.