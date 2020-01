Erotik hikâyeler ve romanların en ünlüsü şüphesiz dünya çapında milyonlarca insana ulaşan Grinin 50 Tonu olsa da bu tür kitaplar uzun yıllardır okuyucuların ilgisini çekiyor. Aşkı ve seksi birlikte ele alan bu kitaplar, okuyucuların seks hayatına da renk katıyor.

İşte pudra.com’un derlemesiyle en iyi erotik kitaplar:

Grinin Elli Tonu ‐ E.L.James

Tüm bu erotik kitap furyasının başlamasının ve eski kitapların da tekrar gündeme gelmesinin sebebi, E.L. James'in meşhur üçlemesinin ilk kitabı "Grinin Elli Tonu" (Fifty Shades of Grey). 2011 yılında yayınlandığında çok satan kitaplar listelerinin başına geçen kitabın hemen ardından çıkan "Karanlığın Elli Tonu" ve "Özgürlüğün Elli Tonu" da ilk kitap kadar popüler oldu. Aşk ve cinselliğin bir arada anlatıldığı kitap, zengin ve yakışıklı Grey ile masum genç kız Anastasia arasındaki BDSM ilişkiyi anlatıyor. Kitabın en ilgi çeken tarafı ise kuşkusuz Grey'in zengin cinsel fantezilerini oldukça açık bir dille anlatması.

Gözün Hikâyesi ‐ Georges Bataille

1928’de Georges Bataille tarafından yazılan "Gözün Hikayesi" (Story of the Eye) yıllardır tüm en seksi kitaplar listelerinde birinci. Birçok eleştirmen tarafından 20. yüzyıl aykırı edebiyatının başyapıtı kabul ediliyor. Ancak kitabı sapkın ve çarpık olmakla suçlayanlar da az değil. Anlatıcı rolündeki gencin, Simone adında bir genç kadınla tanışmasını ve birlikte cinselliklerini keşfetmelerini, daha sonra ise ikilinin utangaç bir genç kadın olan Marcelle ile tanışmalarını anlatan kitap üçlü ilişkiye ve aşırı kabul edilen birçok cinsel fanteziye sıkça yer veriyor. Bu nedenle sıkça eleştiriliyor.

Yengeç Dönencesi ‐ Henry Miller

Ünlü yazar Henry Miller tarafından 1934 yılında kaleme alınan "Yengeç Dönencesi" (Tropic of Cancer) de erotik kitap deyince ilk akla gelenlerden. Eser yer yer otobiyografik ögeler içeriyor. Paris’te yaşadığı bohem hayatını anlatan yazar, cinsel deneyimlerini de oldukça açık ve pornografik bir dille paylaşıyor. Ahlaki ve toplumsal değerleri hiçe sayan kitap uzun yıllar yasaklı kitaplar listesindeydi. Bugün ise sadece aykırı edebiyatın değil tüm çağdaş edebiyatın en önemli başyapıtlarından biri kabul ediliyor. Sadece erotik bir kitap değil aynı zamanda edebi değeri olan bir eser arayanlar için "Yengeç Dönencesi" en iyi seçenek olabilir.

O.'nun Hikayesi ‐ Pauline Réage

Anne Desclos tarafından Pauline Réage takma adıyla yazılan "O.'nun Hikayesi" (Story of O) türünün en cesur ilk örneklerinden biri. Bir kadın tarafından, aslında büyük aşkına ithafen kaleme alınmış olmasıyla özellikle kadın okurların çok daha fazla ilgisini çekiyor. Kendi aşk hayatında birçok imkansızlıkla mücadele etmek zorunda kalan yazar, bu kitabı aşığına ya da başka bir deyişle efendisine kendini ispatlamak için yazmış. Kitapta da erkek tarafından domine edilen BDSM bir ilişki anlatılıyor. Birçok cinsel fantezinin yer aldığı ve pornografik özellikler taşıyan eser için Fifty Shades of Grey’in çok daha cesur bir ilk örneği diyebiliriz.

House of Holes ‐ Nicholson Baker

Daha önce de yazdığı erotik kitaplarla ses getiren Nicholson Baker’ın 2011’de çıkardığı "House of Holes" son yılların en popüler erotik kitaplarından biri. Yetişkinler için erotik ve eğlenceli bir harikalar dünyası yaratan Baker, tüm fantezilerinizin gerçeğe dönüşmesini sağlıyor. Bir golf deliğinden girip kendilerini yetişkinlere özel bir eğlence parkında bulan karakterler, aklınıza dahi gelmeyecek birçok cinsel deneyim yaşıyorlar. Toplumun seks hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye çalıştığını söyleyen Baker, aynı zamanda tüm zamanların en eğlenceli erotik kitabını yazmış oluyor. Kitabın Türkçe çevirisi henüz yapılmadı.

Catherine M.’nin Seks Yaşamı ‐ Catherine Millet

Bir kadın tarafından yazılan ve tamamen otobiyografik olan "Catherine M.’nin Seks Yaşamı" (The Sexual Life of Catherine M) listenin en ilgi çekici kitaplarından biri. Çünkü bu kitapta Catherine Millet sekse kadınların gözünden bakıyor ve tüm hayatı boyunca yaşadığı cinsel deneyimleri en ufak ayrıntılarına kadar anlatıyor. Cinselliği hayatının doğal bir parçası haline getiren Millet, bunu vurgulamak için de kitapta da son derece günlük sıradan bir dil kullanıyor. Kitap birçok eleştirmen tarafından kadınların cinsel anlamda özgürleşmelerinin abartılı bir örneği kabul ediliyor. Kitabın Türkçeye çevirisinde birçok kısım sansürlenmiş durumda.

Lady Chatterley'in Aşığı ‐ D.H. Lawrence

Lawrence’ın ülkemiz de dahil tüm dünyada uzun yıllar yasaklanan kitabı "Lady Chatterley'in Sevgilisi" (Lady Chatterley’s Lover) tüm zamanların en iyi erotik kitaplarından biri. İlk önce sansürlü versiyonu yayınlanan, sansürsüz versiyonu yayınlandığında ise büyük ses getiren kitabın yasaklanma nedeni ise cesur cinsel betimlemeleri. Ayrıca kadın cinselliğine yer vermesiyle de döneminin öncü kitaplarından biri ve çok tepki almasının nedeni de bu. Savaştan sakat dönen, iktidarsız eşini başka bir erkekle aldatan Lady Chatterley’in aşığıyla arasında geçenler, kadınların seks hakkında düşüncelerini ve hissettiklerini betimliyor. Kitabın aynı isimdeki filmi de izlenmesi gereken erotik filmlerden biri.

Haven of Obedience ‐ Marina Anderson

"Fifty Shades of Grey" hayranlarına bir başka önerimiz de Marina Anderson’ın "Haven of Obedience" kitabı. 20’li yaşlarda kendini kariyerine adamış bir kadın, başarısız bir aşk hayatı, kadının kariyerinden ve başarısından korkan erkekler… Birçoğumuz için tanıdık bir hikaye. Ancak karakterimiz umutsuz bir şekilde doğru erkeği beklemek yerine, kendini The Haven adında bir yenilenme kampında buluyor. Bu kampta öğretilen şey ise efendi‐itaatkar ilişkisine dayalı bir seks hayatı. Oldukça akıcı bir anlatımı olan kitap, cesur seks sahneleri ile de "Grinin Elli Tonu"nu aratmıyor. Ancak kitabın henüz Türkçe çevirisi yapılmadı.

Tampa ‐ Alissa Nutting

2013 yılında yayınlandığında büyük bir sansasyon yaratan "Tampa", yazarı Alissa Nutting’in birçok olumsuz eleştiri almasına neden olmuştu. En baştan uyarmamız gerekiyor ki, 14 yaşındaki öğrencisini baştan çıkaran kadın bir öğretmeni konu alan "Tampa" sizin için de oldukça rahatsız edici olabilir. Nutting ise kitabını, tüm aşırı kabul edilen cinsel fantezilerde kadının itaatkar rolünde olmasına bir tepki olarak yazdığını söylüyor. Kadın karakterin hareketlerinin ardında yatan gerçek nedeni göstermeye çalışan yazar, aynı zamanda oldukça açık ve cesur seks sahnelerine de yer vermekten çekinmiyor. Avustralya’daki birçok kitapçıda hala yasaklı olan kitap gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış.

Juliette Cemiyeti ‐ Sasha Grey

Yazarı Sasha Grey'in porno oyunculuğu ve yapımcılığı yapması nedeniyle çıktığı andan itibaren gündeme oturan erotik kitaplardan biri de "Juliette Cemiyeti" (The Juliette Society). Oldukça sıkıcı bir hayatı olan Catherine'in arkadaşı Anna sayesinde girdiği bir seks cemiyetinde yaşadıklarını anlatan kitap, konusundan çok yazarının kimliğiyle tanınıyor. Ancak seksin karanlık yönlerini anlatmasıyla kitabın içeriği de en az yazarı kadar ilgi çekici. Duyulmamış cinsel fantezileri oldukça açık anlatan kitap yazarının kimliğiyle de bir araya gelince ortaya son yılların en dikkat çekici erotik kitaplarından biri çıkıyor.