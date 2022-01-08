'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan ilk siyah aktör Sidney Poitier hayatını kaybetti

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Oscar Ödülü kazanan ilk siyah erkek aktör Sidney Poitier, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Bahamalar Dışişleri Bakanı Fred Mitchell, Hollywood yıldızının ölümünü BBC'ye doğruladı.

ABD'de ırk ayrımının olduğu bir dönemde filmlerde rol almıştı, birçok siyah oyuncu için ilham kaynağı olmuştu. Poitier, 1963'te Lilies of the Field ile 'En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen ilk siyah aktör oldu.

Eski ABD başkanı Barack Obama, Poitier'in ölümünden sonra yayımladığı mesajda, "Onun filmleri bizi birbirimize yakınlaştırdı" ve "Birçok farklı jenerasyondan aktör için kapıları açtı" dedi.

ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey de, "Poitier'in asla unutmayacağım çok büyük bir ruhu vardı" ifadelerini kullandı.

Akademi Ödüllü aktör Denzel Washington da, "Sidney Poitier'e dostum diyebilmek bir ayrıcalıktı. Kibar bir insandı ve bizim için kapalı olan birçok kapıyı açtı" yazdı.