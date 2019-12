En iyi çocuk filmi 'Shrek'

Dream Works film şirketinin 2001 yılında beyazperdeye kazandırdığı, aktör Mike Myers'in yeşil canavar 'Shrek'i, Eddie Murphy'nin de eşeği 'Donkey'i canlandırdığı 'Shrek' adlı film, yetişkinlerin oylarıyla en iyi çocuk filmi seçildi.



Shrek hangi yaşta olursanız olun, ister 5, ister 50, çok çok iyi bir film" açıklamasında bulunuyor www.onepoll.com isimli anket sitesinin sözcüsü.



Dream Works film şirketinin 2001 yılında beyezperdeye kazandırdığı yeşil bir canavarla eşeğinin hikayesinin konu alındığı Shrek , tüm zamanların en iyi çocuk filmi seçilerek Disney ve Pixar yapımı pek çok çocuk filmini geride bıraktı.



2001 yılında vizyonda da büyük ses getiren Shrek 'de aynı isimli baş kahramanı Mike Myers, onun alaycı ve espritüel eşeğini de komedyen Eddie Murphy seslendirmişti.



Aynı yıl Türkiye'de de tüm dünyayla aynı zamada vizyona giren filmde, Okan Bayülgen Shrek' i Mehmet Ali Erbil de eşeği seslendirmiş ve karakterlerle özdeşleşen sesler, neredeyse orijinalinden daha çok beğeni kazanmıştı.



3 bin yetişkin katılımcının oy verdiği ankette, tüm zamanların en iyi çocuk filmi seçilen Shrek 'in hemen ardından gelen diğer filmler ise: başrolünü Johnny Depp'in oynadığı 2003 yapımı Karayip Korsanları (Pirates of the Carribbean) , üçüncü sırada da bir Disney-Pixar ortaklığında çıkan Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo) var.



Oyuncak Hikayesi (Toy Story) ankette dördüncü sırada yer alırken, Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Philosopher's Stone) beşinci sırada bulunuyor.



Altıncı sırada Disney'in en çok sevilen filmlerinden Aslan Kral'ı (The Lion King) Bayan Doubtfire (Mr.s Doubtfire) ve Sevimli Canavarlar (Monsters Inc.) izliyor.



Buz Devri (Ice Age) ve Wallace ve Gromit (Wallace and Gromit) de dokuzuncu ve onuncu sırada.