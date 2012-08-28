'En iyi Bond Daniel Craig'

İngiliz aktör Roger Moore, en iyi James Bond olarak Daniel Craig’i gösterdi.



İlk defa 1962 yılında ‘Dr. No’ adlı filmde İskoç aktör Sean Connery’nin canlandırdığı efsane casus; George Lazenby (1969), Roger Moore (1973–85), Timothy Dalton (1987–89), Pierce Brosnan (1995–2002) ve Daniel Craig (2006-halen) tarafından oynandı.

84 yaşındaki Moore, ‘Bond On Bond’ adlı kitabında ''Casino Royale ve Daniel Craig’i çok beğendim. Bana göre Bond’u oynayan en iyi aktör o. Harika bir aktör ve en iyi Bond vücut yapısına sahip” diye yazdı.

Craig’in Türkiye’de de çekimleri yapılan son Bond filmi ‘Skyfall’ bu yıl gösterime girecek.