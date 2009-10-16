İnternet üzerinden 4 bin kişinin katıldığı ankette gelmiş geçmiş en iyi animasyon 'Oyuncak Hikayesi' seçildi.
İnternette pazar araştırması yapan OnePoll adlı firmanın anketine göre 'Oyuncak Hikayesi/ Toy Story' gelmiş geçmiş en iyi animasyon seçildi. 4 bin kişinin katıldığı ankette 'Shrek' ikinci sırada kalırken, 'Aslan Kral/ Lion King' üçüncü sırayı aldı.
1996 yapımı 'Oyuncak Hikayesi' Woody adlı kovboyun, Buzz Lightyear'ın gelmesiyle pabucunun dama atılması sonucu kıskançlık yaşamasını anlatıyor. OnePoll'un bir sözcüsü, "Oyuncak Hikayesi' hem küçükler hem de büyükler tarafından çok seviliyor'' diye konuştu.
'Oyuncak Hikayesi 3' Eylül 2010'da gösterime girecek.Listedeki ilk yirmi film şöyle:
1. Oyuncak Hikayesi/ Toy Story
2. Shrek
3. Aslan Kral/ The Lion king
4. Kayıp Balık Nemo/ Finding Nemo
5. Buz Devri/ Ice Age
6. Ormanın Kitabı/ The Jungle Book
7. Sevimli Canavarlar/ Monsters Inc
8. Güzel ve Çirkin / Beauty and the Beast
9. Bambi
10. Aladdin
11. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler/ Snow White and the Seven Dwarfs
12. 101 Dalamçyalı/ 101 Dalmatians
13. Masum Sanık Roger Rabbit/ Who Framed Roger Rabbit
14. Watership Down
15. Wol-i/ Wall-E
16. Fantasia
17. The Nightmare Before Christmas
18. Küçük Denizkızı/ The Little Mermaid
19. Cinderella
20. Alis Harikalar Diyarında/ Alice in Wonderland