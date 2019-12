En iyi animasyon Oyuncak Hikayesi

İnternette pazar araştırması yapan OnePoll adlı firmanın anketine göre 'Oyuncak Hikayesi/ Toy Story' gelmiş geçmiş en iyi animasyon seçildi. 4 bin kişinin katıldığı ankette 'Shrek' ikinci sırada kalırken, 'Aslan Kral/ Lion King' üçüncü sırayı aldı.1996 yapımı 'Oyuncak Hikayesi' Woody adlı kovboyun, Buzz Lightyear'ın gelmesiyle pabucunun dama atılması sonucu kıskançlık yaşamasını anlatıyor. OnePoll'un bir sözcüsü, "Oyuncak Hikayesi' hem küçükler hem de büyükler tarafından çok seviliyor'' diye konuştu.'Oyuncak Hikayesi 3' Eylül 2010'da gösterime girecek.1. Oyuncak Hikayesi/ Toy Story2. Shrek3. Aslan Kral/ The Lion king4. Kayıp Balık Nemo/ Finding Nemo5. Buz Devri/ Ice Age6. Ormanın Kitabı/ The Jungle Book7. Sevimli Canavarlar/ Monsters Inc8. Güzel ve Çirkin / Beauty and the Beast9. Bambi10. Aladdin11. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler/ Snow White and the Seven Dwarfs12. 101 Dalamçyalı/ 101 Dalmatians13. Masum Sanık Roger Rabbit/ Who Framed Roger Rabbit14. Watership Down15. Wol-i/ Wall-E16. Fantasia17. The Nightmare Before Christmas18. Küçük Denizkızı/ The Little Mermaid19. Cinderella20. Alis Harikalar Diyarında/ Alice in Wonderland