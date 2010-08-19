En iyi 500'de tek Türk üniversitesi



2003 yılından bu yana Şanghay Ciao Tong Üniversitesi’ne bağlı bir merkezin yaptığı araştırmada, bu yıl ABD ilk 10’a 8, ilk 100’e ise 54 üniversitesini sokarak, listenin en iddialı ülkesi oldu.





Harvard Üniversitesi’nden sonra ABD’den ilk 10’a giren üniversiteler Berkeley, Stanford, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, California Teknoloji Enstitüsü, Princeton, Columbia ve Chicago üniversiteleri olarak sıralanırken, ABD’nin prestijli okullarından biri olan Yale Üniversitesi de listede 11. oldu.



İngiltere’nin Cambridge ve Oxford üniversiteleri, sıralamada ilk 10’da yerini aldı, fakat önceki yıllarda sıralamada 40 üniversiteye sahip olan İngiltere, bu yıl sıralamamaya 38 üniversite sokabildi.





Şangay Ciao Tong Üniversitesi, 2004 yılında listeye 16 üniversite sokabilen Çin’in bu sayıyı 2010

yılında 34’e çıkardığını açıklayarak, Asya’da yüksek öğrenim alanındaki gelişmenin altını çizdi.





Çin’in ilk 200’e giren üniversiteleri Pekin, Çinghua ve Çin Hong Kong Üniversitesi olurken, Tayvan’daki Ulusal Tayvan Üniversitesi de listede yerini aldı.





Araştırmada kriter olarak, Nobel ödülü kazanan mezun ve akademisyen sayısına, adı çokça geçen araştırmaların sayısına, ileri gelen dergilerde basılan ve yayımlanan makale sayısına, enstitünün büyüklüğüne oranla kişi başına düşen verim göz önünde bulundurulurken, liste daha çok bilimsel araştırma başarılarına odaklanıyor.





Asya’daki en yüksek başarıyı gösteren 2 üniversite 20. sırada Tokyo Üniversitesi ve 24. sırada Kyoto Üniversitesi olurken, Japonya’nın genel sıralamadaki başarısı önceki yıla oranla düştü; geçen yıl listeye 31 üniversite sokan Japonya, bu yıl sadece 25 üniversiteyle temsil edildi.





Avustralya’dan ise Ulusal Avustralya Üniversitesi 59. sırada yer alırken, geçen yıl 75. sırada olan Melbourne Üniversitesi Elizabeth Blackburn adlı mezunun 2009’da Fizyoloji ve Tıp dalında Nobel Ödülü almasıyla bu yıl 62. sıraya yükseldi.





Ortadoğu ülkeleri de 2010 sıralamasında ilerleme gösterdi. Suudi Arabistan ilk 500’e 2 üniversiteyle dahil oldu. Listeye giren Suudi üniversiteleri, Kral Suud Üniversitesi ve Kral Fahd Suudi Arabistan Petrol ve Maden Üniversitesi olarak sıralandı.