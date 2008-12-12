'En iyi 5' belli oldu

'FIFA dünyada yılın futbolcusu' ödülüne aday gösterilen isimlerin sayısı 5'e indirildi. Bu prestijli ödül, Kaka, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Fernando Torres ve Xavi'den birine gidecek.





"FIFA dünyada yılın futbolcusu ödülü" için, spor yazarları, teknik adamlar ve ulusal takımların kaptanları tarafından 23 isim aday gösterilmişti.



Spor otoriteleri, ikinci bir oylama yaparak, 12 Ocak 2009'da Zürih Opera Binası’nda düzenlenecek ödül töreni öncesi adayları 5'e indirdi.



2008'in en iyi futbolcusu ödülü için, Milan'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka, Barcelona'nın Arjantinli genç yıldızı Lionel Messi, yine Barcelona'dan orta sahanın vazgeçilmez ismi Xavi, Liverpool'da çok başarılı bir sezonu geride bırakan bir başka İspanyol Fernando Torres ve Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo mücadele edecek.



Geçtiğimiz günlerde "France Football" dergisi tarafından düzenlenen, Avrupa'da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görülen Ronaldo, yine favori gösteriliyor.



23 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçen sezon, bir kanat oyuncusu olmasına karşın, takımı adına 42 golün altına imza atmıştı.



SON 10 YILIN EN İYİ İLK 3'Ü



2007

1. Kaka (Brezilya)

2. Lionel Messi (Arjantin)

3. Cristiano Ronaldo (Portekiz)



2006

1. Fabio Cannavaro (İtalya)

2. Zinedine Zidane (Fransa)

3. Ronaldinho (Brezilya)



2005

1. Ronaldinho (Brezilya)

2. Frank Lampard (İngiltere)

3. Samuel Eto'o (Kamerun)



2004

1. Ronaldinho (Brezilya)

2. Thierry Henry (Fransa)

3. Andriy Shevchenko (Ukrayna)



2003

1. Zinedine Zidane (Fransa)

2. Thierry Henry (Fransa)

3. Ronaldo (Brezilya)



2002

1. Ronaldo (Brezilya)

2. Oliver Kahn (Almanya)

3. Zinedine Zidane (Fransa)



2001

1. Luis Figo (Portekiz)

2. David Beckham (İngiltere)

3. Raul (İspanya)



2000

1. Zinedine Zidane (Fransa)

2. Luis Figo (Portekiz)

3. Rivaldo (Brezilya)



1999

1. Rivaldo (Brezilya)

2. David Beckham (İngiltere)

3. Gabriel Batistuta (Arjantin)



1998

1. Zinedine Zidane (Fransa)

2. Ronaldo (Brezilya)

3. Davor Suker (Hırvatistan)

