T24 LogoT24 Logo
Spor

'En iyi 5' belli oldu

'FIFA dünyada yılın futbolcusu' ödülüne aday gösterilen isimlerin sayısı 5'e indirildi. Bu prestijli ödül, Kaka, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Fernando Torres ve Xavi'den birine gid

12 Aralık 2008 02:00

'FIFA dünyada yılın futbolcusu' ödülüne aday gösterilen isimlerin sayısı 5'e indirildi. Bu prestijli ödül, Kaka, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Fernando Torres ve Xavi'den birine gidecek.


"FIFA dünyada yılın futbolcusu ödülü" için, spor yazarları, teknik adamlar ve ulusal takımların kaptanları tarafından 23 isim aday gösterilmişti.

Spor otoriteleri, ikinci bir oylama yaparak, 12 Ocak 2009'da Zürih Opera Binası’nda düzenlenecek ödül töreni öncesi adayları 5'e indirdi.

2008'in en iyi futbolcusu ödülü için, Milan'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Kaka, Barcelona'nın Arjantinli genç yıldızı Lionel Messi, yine Barcelona'dan orta sahanın vazgeçilmez ismi Xavi, Liverpool'da çok başarılı bir sezonu geride bırakan bir başka İspanyol Fernando Torres ve Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo mücadele edecek.

Geçtiğimiz günlerde "France Football" dergisi tarafından düzenlenen, Avrupa'da yılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görülen Ronaldo, yine favori gösteriliyor.

23 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçen sezon, bir kanat oyuncusu olmasına karşın, takımı adına 42 golün altına imza atmıştı.

SON 10 YILIN EN İYİ İLK 3'Ü

2007
1. Kaka (Brezilya)
2. Lionel Messi (Arjantin)
3. Cristiano Ronaldo (Portekiz)

2006
1. Fabio Cannavaro (İtalya)
2. Zinedine Zidane (Fransa)
3. Ronaldinho (Brezilya)

2005
1. Ronaldinho (Brezilya)
2. Frank Lampard (İngiltere)
3. Samuel Eto'o (Kamerun)

2004
1. Ronaldinho (Brezilya)
2. Thierry Henry (Fransa)
3. Andriy Shevchenko (Ukrayna)

2003
1. Zinedine Zidane (Fransa)
2. Thierry Henry (Fransa)
3. Ronaldo (Brezilya)

2002
1. Ronaldo (Brezilya)
2. Oliver Kahn (Almanya)
3. Zinedine Zidane (Fransa)

2001
1. Luis Figo (Portekiz)
2. David Beckham (İngiltere)
3. Raul (İspanya)

2000
1. Zinedine Zidane (Fransa)
2. Luis Figo (Portekiz)
3. Rivaldo (Brezilya)

1999
1. Rivaldo (Brezilya)
2. David Beckham (İngiltere)
3. Gabriel Batistuta (Arjantin)

1998
1. Zinedine Zidane (Fransa)
2. Ronaldo (Brezilya)
3. Davor Suker (Hırvatistan)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24