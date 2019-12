İngiliz The Times gazetesi, ‘E.T.’den ‘Casablanca’ya kadar ‘en iyi finale sahip’ 20 filmi seçti.





En iyi 20 film finali





20- Se7en David Fincher, 1995

‘Kutudaki kesik kafa’ gerçekten de insanı donduracak kadar dehşetli ve unutulmaz bir finaldi.



19- Blair Witch Project Daniel Myrick, Eduardo Sanchez, 1999

Heather’ın son video görüntüleri -ki filmin afişinde de kullanılan görüntü buydu- korkunun ve dehşetin gerçek yüzüydü.



18- Akıl Defteri Christopher Nolan, 2000

Leonard’ın amnezyak bir şekilde intikam peşinde koşması, onu seri katile çevirmiştir. Ve bu eylemlerini sürekli tekrarlayarak hayatına devam edecektir. Kendimizi ona ‘sempati’ duyar halde buluruz.



17- Maymunlar Gezegeni Franklin J. Schaffner, 1968

Meğerse orası bizim dünyamızmış ve bütün o felaketler bizim dünyamızda gerçekleşmiş. George Taylor (Charlton Heston) acı ve öfkeyle haykırır: “Sizi manyaklar! Mahvettiniz her şeyi! Lanet olsun! Allah hepinizin belasını versin.”



16- Esaretin Bedeli Frank Darabont, 1994

Umutsuzluğun ve haksızlığın en üst düzeye ulaştığı bir hayatın bile, bir Meksika plajında mutlu sona ulaşabileceğini düşünmek güzel bir final.



15- Rüzgâr Gibi Geçti Victor Fleming, 1939

Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) kocası Rhett Butler (Clark Gable) tarafından terk edilirken, “Samimi olarak söylüyorum sevgilim, umurumda değil!” lafını da yemiştir. Gene de yıkılmaz. Gözünden bir damla yaş akarken, “Onu geri getirmenin bir yolunu bulacağım. Yarın yeni bir gündür” diyecektir.



14- Doctor Strangelove Stanley Kubrick, 1964

Vera Lynn’in ‘We’ll Meet Again’ şarkısı eşliğinde o patlamaları izlerken Kubrick bize son darbesini indirir.



13- Les Diaboliques Henri-Georges Clouzot, 1955

Amerikan versiyonunu boş verin. Siyah-beyaz orijinal Fransız filminde, banyo küvetinden kalkan ve bu görüntü karşısında kadının kalp krizi geçirmesine neden olan o sahne, şeytani planın başarısının da ispatıdır.



12- Oz Cadısı Victor Fleming, 1939

Uzaktaki diyarların dayanılmaz cazibesine karşın Dorothy, “Ev gibisi yoktur” diyecek ve kaderini böylece belirlemiş olacaktır.



11- Thelma ve Louise Ridley Scott, 1991

Susan Sarandon’ın gazı kökleyip otomobili uçuruma sürdüğü final sahnesinde içimiz acır; ama bir yandan da pişmanlık duymaksızın ve muzaffer bir şekilde ölüme giden bu kızlara saygı duyarız.



10- Altıncı His M. Night Shyamalan, 1999

Filmin anlamını veren sahne zaten finaliydi. Crowe, kendisinin de bir hayalet olduğunu öğrenir ve biz seyircilere, bu finalin yaratılmasındaki dehaya hayran olmaktan başka yapacak bir şey kalmaz.



9- Olağan Şüpheliler Bryan Singer, 1995

Verbal Kint (Kevin Spacey) hikâyenin büyük bölümünü kendisi uydurmuştur; o, Keyser Söze’nin ta kendisidir. Ve sadece ‘çenesini ve aklını’ kullanarak serbest kalmayı bilmiştir.



8- İtalyan İşi Job Peter Collison, 1969

Otobüsle kaçış iyi bir fikirdi, ta ki geçirdikleri kaza sonucunda kayaların ucuna savrulana kadar. Ve finali getiren o müthiş cümlede bir ipucu vardı: “Dayanın çocuklar, bir fikrim var.”



7- Bazıları Sıcak Sever Billy Wilder, 1959

Mükemmel bir komedi filmine mükemmel bir final. Jack Lemmon peruğunu fırlatıp, “Ben bir erkeğim!” diye haykırınca, Osgood’un verdiği cevap sinema tarihine geçecektir: “Kimse mükemmel değildir.”



6- Tiffany’de Kahvaltı Blake Edwards, 1961

Manhattan’da sağnak yağmur altında Audrey Hepburn’un Holly Golightly karakteri, umutsuzca kedisini aramaktadır; çünkü o kedi, kalbini aşka kapatmadığının bir simgesidir. Ancak kediyi bulabilirse George Peppard’in canlandırdığı fakir yazar Paul ile devam edebilecektir. En sonunda kedi bulunduğunda, bütün gözler yaşlıdır ve kedinin öfkeli görüntüsü bu sahne içinde son derece komiktir…



5- Chinatown Roman Polanski, 1974

Özel dedektif Jake Gittes (Jack Nicholson), aradığı bütün cevapları öğrenmiştir ama Noah Cross’u (John Huston) durduracak gücü yoktur. Ölümcül sahnenin etrafında kalabalık birikirken ona geri dönmesi söylenir: “Boşver Jake, burası Çin mahallesi...”



4- E.T. Steven Spielberg, 1982

Final sahnesinde E.T., Elliott’ın alnına dokunur ve “Ben hep burada olacağım” mesajını verir. Duygusallığın doruk yaptığı bir finaldir.



3- Casablanca Michael Curtiz, 1942

Bogart, hayatının aşkına sarıldığında birbirlerini bir daha görmeyeceklerini hem onlar hem biz seyirciler iyi biliriz. Böyle sert bir adamın içinde, bu kadar yumuşak bir ruh olduğunu keşfetmek de bizi ayrıca yaralar.



2- Butch Cassidy ve Sundance Kid George Roy Hill, 1969

“Bir an için başının belada olduğunu sandım” diyecektir Butch. Oysa fonda çalan müzik, yaklaşmakta olan felaketi haber vermektedir. Gene de final sahnesinde görüntü bu iki adamın üstünde donar. Perde, beliren cesaret ve deliliğin mükemmel bir portresidir.



1- Carrie Brian De Palma, 1976

O felaketten sağ kalan birkaç kişiden biri olan Sue (Amy Irving), Carrie’nin taze mezarına gelir ve çiçek bırakır. Carrie’nin eli topraktan çıkar ve onu yakalar. Dehşet verici bir kâbustur bu, Sue korkuyla uyanır. Ama bu kâbus asla bitmeyecektir.