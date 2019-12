En iyi 15 film maskesi!

Listede ilk anda aklımıza gelecek olanlar ile (Batman, Darth Vader) ikonik olarak aklımıza kazınması diğerleri kadar kolay olmayan (Vanilla Sky, Donnie Darko) maskeler var.İşte o çok sevdiğimiz kahramanların gerçek kimliklerini gizleyen, mükemmel maskeler:Her türlü listede olması gereken bir film ve o filmin dünyaya kazandırdığı ikon karakter Darth Vader. Darth Vader’in kıyafetini tamamlayan, pürüzsüz, parlak başlık-maskesi bu listenin haklı birincisi.Sinema dünyasının ölmek bilmeyen katillerinden Jason’ın, Amerikalılar ve Kanadalılar dışında pek fazla takip edilmeyen hokey sporunda kullanılan maskesi ile bazı toplumları hokeyden soğuttuğunu düşünülebilir. Maske mükemmel.Christopher Nolan'ın ilk filminde kostüme getirdiği yorum mükemmel. Hem öze dönüş, hem modernizm.Vakti zamanında, Matrix'in ardından ne yapacakları çok merak edilen biraderlerin, heyecan yaratan senaryosunu yazdıkları çizgi roman uyarlamasında, orta çağda kafası haksız yere vurulan Guy Fawkes'in sırıtışını ölümsüzleştiren maske.Wes Craven ustanın sinemaya yaptığı en sağlam katkı. Teen-Slasher'ların yüz akı. Oyuncakçıların değişmez oyuncağı, Çığlık Maskesi. Scary Movie gibi geyik filmlerde dalga geçilen ilk Scream unsuru.Sinema listelerinin değişmeyen filmi ve karakteri burada da ağızlığı ile karşımıza çıkıyor. Böyle bir liste yapılır da Hannibal'in ağızlığı ile imajı insanın aklına gelmez mi?Adamın burnunu bile kapatmayan bu maske ile ‘tanınmamak’ mümkün mü?Her zaman için Alien'den daha çok sevilen dünya dışı güçlü arkadaşımızın karizmasındaki en büyük etken, mükemmel tasarımlı o maskesi.Ridley Scott'ın dev bütçeli epik Roma filminde, Maximus'un imparatorun emri ile ölüme gönderildikten sonra, bir gladyatör olarak geri dönüp, imparatorun izlediği oyunlarda bir sürpriz yapmak için karşına çıktığı ilk anda taktığı miğfer.Dünyaca ünlü tiyatro eserinden sinemaya uyarlanan filmde kullanılan maske.Başarılı oyuncularla dolu Fransa ortaçağında geçen bu kahramanlık hikâyesinde maske başrolde.İspanyol sinemasının önemli filmlerinden olan ‘Abre Los Ojos’un, Hollywood tarafından yeniden yapımı olan ‘Vanilla Sky’da, trafik kazası sonrası yüzü bakılamaz hale gelen Tom Cruise'un taktığı maske. Karakterin yaşadığın problemler düşünüldüğünde, maske gerçekten ayrı bir anlam kazanıyor.Jim Carrey’in oynadığı eğlenceli fantastik-aksiyon filmi ‘The Mask’ın, etnik bir kökenden gelen büyülü Loki maskesi. Takan kişiyi mizahi bir iyi-kötüye dönüştüren maske, bilgisayar animasyonları ile Jim Carrey’in mimikleri birleşince çok eğlenceli hale dönüşmüştü.Bitmek bilmeyen serilerin başında gelen Halloween sersinin yüzünü göremediğimiz biricik katili Michael Myers’ın, ifadesiz buz gibi maskesi sinemanın en aklıda kalıcı maskelerinden.Richard Kelly’nin ilk uzun metrajı ve sinemaseverleri kendisini takip etmeye iten başarılı filmindeki, o tavşan kıyafeti ve korkutucu maskesi.- Karnaval Maskesi - Eyes Wide Shut- Spiderman’in Maskes - Spiderman serisi- Jigsaw’ın Tuzak Maskesi - Saw- Leatherface’in Deri Maskesi - The Texas Chainsaw Massacre- Dr. Doom’un Metal Maskesi - The Fantastic Four- Iron Man’ın Miğferi - Iron Man