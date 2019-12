En iyi 100 üniversitesi bu fuarda

T24 - Yurtdışında üniversite, master, sertifika, MBA, lise veya dil eğitimi almak isteyenler için düzenlenen "Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları" 27 Mart - 03 Nisan 2010 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilecek.





Farklı ülkelerden 100'e yakın okulun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon sayesinde, yurtdışında eğitim görmek isteyenler direkt bilgi alabilecek.



ABD, İngiltere ve Kanada okullarının ağırlıklı olarak bulunacağı fuarda üniversite, kolej, sertifika ve dil okulları yer alacak.



Yabancı eğitim kurumlarının temsilcileri, okul ücretleri, giriş ve başvuru şartları, yurtdışında yaşam koşulları, ülkelerinin eğitim sistemleri hakkında her türlü bilgiyi verecek.



Fuarda lisans, yüksek lisans, doktora, MBA, lise, dil, sertifika programları ve yaz okullarına kadar bütün yurtdışı eğitim alternatifleri bulunacak.



Ayrıca farklı bir salonda gün boyu sürecek olan "Seminer Programı" içinde yurtdışında üniversite eğitimi ve başvuru şartları, vize, burslar, ülkelere göre eğitim sistemleri, yurtdışında dil eğitimi ve kariyer planlaması gibi çok çeşitli konular yer alacak.





Burslar ve indirimler için...



Online kayıt olan herkese 1 haftalık "Tell Me More" dil eğitimi hediye edilecek. Fuarda ayrıca Citibank tarafından bir öğrenciye yurtdışı dil eğitimi hediye edilecek.



Fuara giriş ve seminer programlarına katılım ücretsiz.



Okulların Akare Fuarları ziyaretçileri için özel olarak verdiği burs ve indirim imkanlarından

faydalanmak ve kapıda beklememek için tek yapılması gereken ise www.akare.com.tr adresinden online davetiye almak.



Fuarın düzenleneceği yer ve tarihler ise şöyle:



27 - 28 Mart: İstanbul- Hilton Otel (13:00 - 18:00)

30 Mart: Ankara- Sheraton Otel (13:00 - 18:00)

1 Nisan: İzmir- Hilton Otel (13:00 - 18:00)

3 Nisan: Antalya- Sheraton Voyager (13:00 - 18:00)



Bu eğitim organizasyonları; Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği, Aiesec, Academix, ASBA, Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlık şirketlerinin desteği ve CNN Türk, Hürriyet IK, Emirates Havayolu, Kahve Dünyası, FG Radyo, Cnnturk.com, Yenibiriş.com, Mezun.com, Medya Soft, ZTV, British Council, DAAD, Fullbright, Campus France katkılarıyla gerçekleşecek.